Почему дорожают электромобили, рассказали эксперты

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Почему электромобили дорожают в то время, как аккумуляторы дешевеют? Аналитики считают, что это происходит из-за того, что автопроизводители стремятся вывести электрокары в люксовый сегмент и специально ради этого используют более дорогостоящие технологии, передает Quartz.

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С 2012 года стоимость аккумуляторов в США упала в среднем на 80%. При этом стоимость электромобилей выросла на те же 80%. Как это возможно, если аккумуляторы являются основным компонентом производства электромобилей? Причина заключается в том, что автопроизводители сначала разрабатывают модели автомобилей класса люкс и только потом переходят к бюджетному сегменту. Цены на авто также выросли из-за дефицита полупроводников во время пандемии COVID-19.

"Автопроизводители сначала внедряют новые технологии в более дорогие автомобили и только потом в бюджетные. Так было с антиблокировочной системой тормозов, системой контроля устойчивости и прочими функциями, обеспечивающими максимальную безопасность. Сейчас мы наблюдаем ту же динамику на рынке электромобилей", — говорит аналитик Cox Automotive Мишель Кребс.

Автопроизводители также используют дорогие батареи, чтобы увеличить запас хода своих электромобилей. Доминирование Tesla на рынке в сочетании с тем фактом, что остальные производители стремятся выпускать более дорогие модели, переводит электрокары в средство передвижения класса люкс. При этом аналитики отмечают, что именно высокие цены удерживают большинство потребителей от перехода с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары. Для того, чтобы США достигли своей цели и большинство граждан пересели на электрокары, производителям нужно выполнить свое обещание и начать выпускать более дешевые модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968183-pochemu-dorozhayut-elektromobili-rasskazali-eksperty/