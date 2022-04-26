Главный инфляционный риск 2022 года назвали американские экономисты

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Одной из причин инфляции в США назвали людей, которые слишком часто меняют место работы, каждый раз требуя повышения зарплаты. Из-за этого предприятия вынуждены повышать зарплаты всем действующим сотрудникам, чтобы не провоцировать их уход на более прибыльные позиции в других компаниях, передает The Wall Street Journal.

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Эксклюзивное исследование ZipRecruiter для The Wall Street Journal показало, что 64% американцев, сменивших работу во время пандемии, сейчас зарабатывают больше, чем на предыдущем месте работы. Половина этих людей получили повышение по карьерной лестнице. 9% сообщили, что их доходы увеличились вдвое.

Эксперты прогнозируют, что миграция трудовых кадров сохранится в ближайшие годы. 20% опрошенных в возрасте от 25 до 54 лет рассказали, что планируют уйти в другое место в течение года. 26% заявили, что планируют задержаться на нынешней работе, но не более чем на два года. Как сообщает Джулия Поллак, главный экономист ZipRecruiter, средняя продолжительность работы в одной компании в США сейчас составляет четыре года.

По мнению экономистов, именно частая смена мест трудоустройства спровоцировала повсеместный рост зарплат в Штатах. Люди уходили на более высокооплачиваемые должности в другие компании. Из-за этого их прежним работодателям приходилось поднимать зарплаты всем оставшимся сотрудникам, чтобы те тоже не решили уйти. В марте 2022 года рост зарплаты типичного американского сотрудника в годовом исчислении достиг 6%. Это на 3,4% выше, чем годом ранее и на 3,7% выше допандемического уровня.

По данным Министерства труда, индекс потребительских цен в марте вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким годовым уровнем инфляции с 1981 года. По мнению экономистов, рост заработных плат может поддерживать инфляцию на высоком уровне, даже после того, как восстановятся все цепочки поставок и отступит энергетический кризис. 27% экономистов, опрошенных журналистами The Wall Street Journal, заявили, что рост заработной платы является самым большим инфляционным риском 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966643-glavnyy-inflyatsionnyy-risk-2022-goda-nazvali-amerikanskie-ekonomisty/