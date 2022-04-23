Груминг стал популярной нишей для бизнеса в 2022 году

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Стрижка собаки может обойтись семейному бюджету дороже, чем уход за волосами всех остальных членов семьи. Индустрия груминга переживает настоящий бум во всем мире, поскольку миллионы людей завели питомцев во время пандемии, передает The Guardian.

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48-летний актер из Лондона Стюарт Саймонс открыл свой первый салон для собак почти 20 лет назад. Стюарт по-прежнему играет в мюзиклах и спектаклях, однако основной доход ему приносят два салона груминга, очередь в которые выстраивается на недели вперед.

"В 2004 году я побывал во Флориде и увидел, что там на каждом шагу есть салоны, где вы можете постричь свою собаку. У нас такого еще не было, но я подумал, что к нам это обязательно придет. Потому что все тенденции США рано или поздно приходят в Великобританию. И почему бы такой салон не открыть мне?" — рассказывает Стюарт.

Исследование Totally Money показало, что с 2010 по 2016 годы рынок ухода за животными в Великобритании вырос на 25%. Люди стали больше беспокоиться о том, как выглядит их питомец и что он ест. К 2018 году объем рынка по уходу за животными достиг 1,7 млрд фунтов стерлингов. Тогда специалисты прогнозировали, что он вырастет на 2,1 млрд к 2023 году, но уже в 2020 году этот показатель увеличился на 3,8 млрд фунтов стерлингов. Главная причина таких изменений — пандемия.

К концу 2021 году 11% домохозяйств Великобритании, в которых никогда раньше не жили животные, обзавелись питомцем. Сейчас в британских семьях живут 12 млн собак. Примерно 33% семей имеют хотя бы одну собаку. По словам Стюарта Саймонса, за время карантина люди так привыкли к своим питомцам, что теперь берут их с собой повсюду. Например, многие невесты уступают своим питомицам место подружки невесты. В груминг-салонах существует даже отдельная услуга — сбор подружки невесты к торжеству.

Уход за питомцами является для многих отдельной постоянной статьей расходов. Так, бритье шерсти собаки может обойтись в 75 фунтов стерлингов. Стрижка ножницами может стоить от 50 до 90 фунтов стерлингов. Окончательная цена зависит от породы собаки и от квалификации мастера. Зачастую стрижка самих хозяев собак стоит намного дешевле. Растет и популярность профессии грумера. Многие люди решают бросить свою прежнюю работу ради того, чтобы стричь собак, потому что груминг сегодня — это очень прибыльная ниша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966331-gruming-stal-populyarnoy-nishey-dlya-biznesa-v-2022-godu/