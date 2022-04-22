Инвесторы США вкладываются в студенческое жилье

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Студенческое жилье стало привлекательным вложением для корпоративных инвесторов США. Специалисты связывают это с тем, что подобное вложение защищено от рецессии, поскольку спрос на жилье среди студентов всегда будет высоким, передает Quartz.

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На этой неделе инвестиционный гигант Blackstone сделал крупнейшую инвестицию в студенческое жилье, купив компанию American Campus Communities за 13 млн долларов. Ранее Blackstone вкладывался в склады и многоквартирные дома, которые в дальнейшем компания сдавала в аренду. Покупка American Campus Communities — это возможность для Blackstone усилить свое присутствие в той части рынка, где спрос растет с каждым годом.

American Campus Communities владеет 166 объектами недвижимости, расположенными на территории 71 университета США, включая Университет Аризоны и Университет Батлера. Это огромные жилые комплексы с меблированными комнатами, которые студент может арендовать вместо того, чтобы искать квартиру в городе.

Студенческое жилье считается выгодным вложением, поскольку оно защищено от рецессии. Спрос на подобное жилье растет с каждым годом. И даже во время пандемии, когда большинство вузов перевели своих студентов на дистанционное обучение, многие из них продолжали жить в жилых комплексах от American Campus Communities. Ожидается, что в ближайшие годы, когда 100% вузов мира вернутся к традиционному формату обучения, спрос на такое жилье вырастет еще сильнее.

При этом во многих штатах США существует нехватка доступного жилья, которое могли бы арендовать студенты вузов и колледжей. Согласно отчету Калифорнийского университета, в 2020 году каждый 20-й студент вуза в какой-то момент оказывался бездомным. Молодые люди вынуждены были ночевать в машинах и у друзей. Из-за этого университету было даже приказано приостановить набор студентов до тех пор, пока вуз не сможет обеспечить всех жильем. Blackstone планирует также вмешаться в эту ситуацию и расширить сеть American Campus Communities в тех штатах, где существует острая нехватка студенческого жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966142-investory-ssha-vkladyvayutsya-v-studencheskoe-zhile/