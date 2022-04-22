Procter&Gamble рассказала о поведении покупателей в 2022 году

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Procter&Gamble сообщила о самом большом приросте продаж за последние десятилетия. Компания поделилась данными о том, что потребители пока не готовы отказываться от товаров высокой ценовой категории. Например, от подгузников без отдушек и высококачественных бритв, передает The Wall Street Journal.

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Производитель порошка Tide и бритв Gillette сообщил о том, что органические продажи компании выросли на 10% в первом квартале 2022 года. Компания начала отслеживать этот показатель с 2002 года. В 2022 году он впервые за 20 лет достиг максимального значения. По данным компании, пандемия показала, что люди не готовы экономить на средствах ежедневной гигиены и бытовой химии. В условиях растущей инфляции 2022 года эта тенденция подтвердилась. По словам финансового директора P&G Андре Шультена, в этом году еще больше потребителей переключились на дорогие товары для дома и личной гигиены.

При этом в компании не исключают, что в ближайшие месяцы ситуация может резко измениться, поскольку экономика США столкнулась с самой сильной инфляцией за последние 40 лет.

"То, что мы наблюдали во время пандемии и в начале 2022 года, не означает, что подобная ситуация на рынке сохранится и дальше. Мы понимаем, что в нынешних условиях большинство потребителей, вероятнее всего, обратятся к более бюджетным средствам", — говорит Андре Шультен. В 2009 году P&G сильно пострадала от последствий мирового финансового кризиса. Компании пришлось отказаться от линеек декоративной косметики и брендов для салонов красоты и сосредоточиться на выпуске средств личной гигиены, а также косметики по уходу за волосами и кожей. В этот раз компания решила заранее подготовиться к кризису и инвестировала в производство бюджетных аналогов своих самых популярных средств. Так, по словам Андре Шультена, самым дорогим продуктом P&G является линейка подгузников Pampers. Один подгузник стоит 40 центов. Сейчас компания выпускает альтернативы Pampers, в которых цена за один подгузник составляет от 20 до 35 центов.

Также компания сосредоточилась на новом позиционировании своих самых популярных продуктов. В течение многих лет P&G рекламировала стиральный порошок, который можно использовать даже в холодной воде. Сейчас компания усилила продвижение этого продукта, акцентируя внимание пользователей на том, что стирка в холодной воде позволяет экономить на коммунальных расходах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966141-proctergamble-rasskazala-o-povedenii-pokupateley-v-2022-godu/