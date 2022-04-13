Доллар вновь вырос до отметки в 450 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам последних торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вновь вырос и достиг отметки в 450 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Kase.kz.

После дневных торгов 13 апреля средневзвешенный курс американской валюты составил 450,17 тенге. Таким образом, стоимость доллара увеличилась на 0,54 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня Нур-Султана, Алматы и Шымкента покупка доллара осуществляется по курсу 445-450 тенге, а продажа по 452-456 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Казахстана доллар покупается в среднем по 450-452,5 тенге, а продается по 453-455 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1964863-dollar-vnov-vyros-do-otmetki-v-450-tenge/