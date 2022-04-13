Потеряет ли доллар свои позиции, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Украинский кризис может пошатнуть влияние доллара на мировую торговлю. По мнению экспертов, обострение конфликта между Россией и Украиной может привести к тому, что евро и юань станут более предпочтительными валютами для международной торговли, передает Quartz.

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Евро укреплял свои позиции с 1999 года, когда официальная валюта ЕС была выпущена в обращение. Китай присоединился к мировой торговой системе в 2001 году. По мере того, как экономики Европы и Китая неуклонно росли, росла и вероятность того, что когда-то они смогут потеснить США с ведущей роли в мировой торговле. Правда, в Штатах считают эти опасения необоснованными. Как считают в Федеральной резервной системе США, евро неустойчив, потому что зависит от происходящего сразу в нескольких независимых государствах. Ситуация с Brexit была этому прямым доказательством. Китай не позволяет юаню свободно торговаться, что также делает эту валюту менее привлекательной по сравнению с долларом США.

По словам стратега Credit Suisse Золтана Позара, в условиях кризиса поставок, глобального роста цен и инфляции крупные экспортеры могут требовать оплату за товары и сырье в своей национальной валюте. Россия уже требует оплату за газ в рублях. По слухам, Саудовская Аравия рассматривает возможность разрешить Китаю платить за нефть в юанях. Специалисты говорят, что страны сосредоточатся на покупке ключевых товаров, поэтому спрос на доллары упадет, а юань начнет доминировать в мировой торговле.

Разговоры о том, что США злоупотребляют своим господством в мировой экономике, возникают всякий раз, когда Штаты применяют санкции против других государств. В таких условиях может возникнуть ситуация, когда другие страны захотят отказаться от доллара. При этом в мировой истории еще не было случая, чтобы доллар существенно потерял свои позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1964624-poteryaet-li-dollar-svoi-pozitsii-rasskazali-eksperty/