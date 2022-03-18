Когда казахстанцам нужно сдать налоговую декларацию

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В 2021 году прошел первый этап всеобщего налогового декларирования. В нем принимали участие госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги. В текущем году они же сдают уже другой вид декларации. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно программе всеобщего декларирования, каждая новая категория граждан в первый год своего участия сдает налоговую форму 250.00. В ней указываются данные об активах и обязательствах.

А в каждый второй год после включения в программу заполняется декларация о доходах и имуществе по форме 270.00.

Согласно информации Комитета госдоходов, в 2022 году эту форму сдают только госслужащие и приравненные к ним лица, а также супруги этих двух категорий.

А участники второго этапа буду сдавать форму 250.00 только в 2023 году.

Когда нужно сдать декларацию

В КГД напомнили, что крайний срок для подачи налоговой декларации 270.00 зависит от формы заполнения:

в бумажном виде – до 15 июля 2022 года;

в электронном виде – до 15 сентября текущего года.

Иллюстративное фото: Freepik

В данной форме налоговой декларации госслужащие и их супруги (а также приравненные к ним лица и их супруги) должны подробно указывать:

какой доход получили за прошедший 2021 год;

информацию о налоговых вычетах;

какое имущество приобрели, получили или продали;

данные о деньгах, хранящихся в иностранных и местных банках, кредитах и других долгах.

При этом за сокрытие имущества или незаполнение декларации предусмотрено административное наказание.

Напомним, что цель программы всеобщего декларирования доходов – вывести из теневого рынка доходы и имущество всех категорий граждан в Казахстане.

Так, по итогам декларирования в 2021 году было выявлено более 690 млрд тенге на иностранных счетах госслужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961399-kogda-kazahstantsam-nuzhno-sdat-nalogovuyu-deklaratsiyu/