Новый вид госпошлины введен в Казахстане

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За некоторые виды государственных услуг с казахстанцев взимается денежный сбор. С начала текущего года введена еще одна пошлина при подаче заявления в суд. Подробности в материале NUR.KZ.

С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе Республики Казахстан введен новый вид государственной пошлины для подачи исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

При подаче такого иска в суд, заявитель будет уплачивать государственную пошлину в размере 0,5 МРП (1 532 тенге на текущий год), как и при подаче заявлений особого искового производства, а также заявлений и жалоб по делам особого производства.

Исключения составляют следующие виды заявлений:

жалобы на неправомерные действия (бездействие) и решения государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц - 0,3 МРП;

жалобы на неправомерные действия (бездействие) и решения государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц - 5 МРП;

административные иски об оспаривании уведомлений по актам проверок или по результатам горизонтального мониторинга:

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств - 0,1% от оспариваемой суммы налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 500 МРП ; для юридических лиц - 1% от оспариваемой суммы налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 20 000 МРП;

В качестве исключения в Налоговом кодексе также отмечена подача заявления о признании юридических лиц банкротами и применении реабилитационной процедуры. Но госпошлина в этом случае составит также 0,5 МРП.

Отметим, что заявитель - это тот, кто обращается в уполномоченный орган (суд) и в интересах которого рассматривается дело особого искового производства (жалобы, административные иски).

Уплата госпошлины производится до подачи заявителем жалобы.

Напоминаем, что также с 2022 года согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, налог на некоторое имущество будет оплачиваться по-новому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954134-novyy-vid-gosposhliny-vveden-v-kazahstane/