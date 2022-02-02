Как снижение ставки утильсбора может повлиять на рынок авто в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: recycle.kz

Процесс пересмотра ставок утилизационного сбора в Казахстане продолжается, и уже были внесены определенные предложения. О том, как это может повлиять на автомобильный рынок страны, читайте в материале NUR.KZ.

Утилизационный сбор был введен в 2016 году для обеспечения дальнейшего процесса переработки транспортных средств, вышедших из эксплуатации.

При этом его стоимость в Казахстане была высокой и приводила к существенному подорожанию автомобилей.

Однако в 2022 году было решено пересмотреть ставки по утильсбору. Как сообщает телеграм-канал Finance.kz, уже были выдвинуты некоторые варианты решений.

Как может отреагировать рынок авто в Казахстане

28 января 2022 года проводилось онлайн-заседание рабочей группы по вопросам изменения ставки утилизационного сбора в Казахстане.

В ходе обсуждений было предложено снизить ее значение для автомобилей до 100 000 тенге, а также подвести к этой цене стоимость первичной регистрации.

То есть в итоге сумма постановки на учет привезенных из других стран авто может составить 200 000 тенге.

Предложенные общественниками ставки утильсбора и первичной регистрации. Источник: телеграм-канал Finance.kz

При этом предлагается выдавать желтые номера ввезенным автомобилям сразу после оплаты утильсбора и первичной регистрации. Как отмечают аналитики Finance.kz, это может сделать невыгодным деятельность перекупщиков машин.

"Это будет выгодно перекупщикам? Нет, с идеей по выдаче желтых номеров, владельцы авто не смогут его продать/перепродать до полной установки на казучет. Можно установить временные рамки в 5 лет, после чего машина бы переоформлялась на учет", – сообщают аналитики.

Также отмечается, что эти меры позволят избежать завоза в страну различного "автомобильного хлама" – старых и непригодных для эксплуатации машин.

Это будет достигнуто за счет технических регламентов, ограничивающих регистрацию транспортных средств, которые не соответствуют стандарту ЕВРО-4, находятся в аресте (угоне) и так далее.

Также изменения должны положительно повлиять на владельцев авто с иностранными номерами в Казахстане.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Что может измениться для машин с иностранными номерами

Новые ставки утилизационного сбора и первичной регистрации позволят решить множество проблем для казахстанцев, имеющих машины на иностранном учете, считают аналитики.

Например, по старым нормам им пришлось бы заплатить 1,5 млн тенге за постановку на учет транспортного средства. При этом изначальная стоимость машины могла составлять 3 млн тенге.

А если новые меры будут приняты, то владельцы авто с иностранными номера смогут доступнее легализовать свой транспорт и законно перемещаться по территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по ставкам утилизационного сбора будет принято до конца февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953947-kak-snizhenie-stavki-utilsbora-mozhet-povliyat-na-rynok-avto-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/