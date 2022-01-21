Миллионеры хотят платить больше налогов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Инициативная группа «Патриотичные миллионеры» заявила, что сверхбогатые люди обязаны вносить свою долю в восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В своем открытом письме, приуроченном ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, инициативная группа, в которую входят более 100 богатых людей мира, заявила, что нынешняя налоговая система несправедлива. Среди людей, подписавших заявление: наследница Disney Эбигейл Дисней и предприниматель Ник Ханауэр, один из первых инвесторов гиганта онлайн-торговли Amazon.

«Большинство из нас могут сказать, что, хотя мир пережил огромное количество страданий за последние два года, мы увидели, что наше богатство увеличилось во время пандемии. Но, если говорить честно, мы не стали платить больше налогов», — говорится в письме.

Ранее британское отделение «Патриотичных миллионеров» провело совместный анализ с Альянсом по борьбе с неравенством, Институтом политических исследований и благотворительной организацией Oxfam. Исследование показало, что налог на богатство начинается с 2% в год для тех, чье состояние оценивается в 5 миллионов долларов, и с 3% для людей с состоянием более 50 млн в год. По их мнению, налог в 5% для состоятельных людей мог бы принести мировой экономике 2,52 трлн долларов в год. Группа заявила, что налогообложение самых богатых 119 тысяч человек Великобритании по таким ставкам принесет 43,71 млрд фунтов стерлингов в год.

Они предположили, что эти средства можно было бы использовать для отмены запланированного повышения налога на национальное страхование, на финансирование социальной помощи в Великобритании и выплаты заработной платы 50 тысячам медсестер. Активисты заявляют, что в глобальном масштабе 2,52 трлн долларов могут вывести 2,3 миллиарда человек из бедности и помочь произвести достаточное количество вакцин для всего мира.

«Пришло время исправить несправедливость и уйти от неравенства. Пришло время обложить налогом богатых», — сказала Джемма Макгоф, британский предприниматель и один из основателей «Патриотичных миллионеров».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952139-millionery-hotyat-platit-bolshe-nalogov/