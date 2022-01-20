На сколько выросли цены на товары и услуги в декабре 2021 года в Казахстане

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Начальник Управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов прокомментировал инфляционные тенденции в регионах страны. На сколько выросли цены на товары и услуги в разных регионах Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Как утверждает аналитик Национального банка РК, в декабре 2021 года годовая инфляция замедлилась и составила 8,4%. В ноябре прошлого года она была на уровне 8,7%.

Замедление инфляции было отмечено в 16 регионах страны, исключением стала только столица, где было зафиксировано ускорение инфляционных процессов с 8,6% до 8,8%.

Больше всего замедлили свой рост цены в Туркестанской (с 9% до 8,3%) и Жамбылской (с 8,8% до 8,1%) областях.

Как изменилась стоимость товаров и услуг

Цены на продовольственные товары в декабре 2021 года по отношению к ноябрю замедлили свой рост с 10,9% до 9,9%.

Отметим, что самое значительное удорожание продуктов питания было зафиксировано в Мангистауской области (11,8%).

Средняя стоимость непродовольственных товаров все-таки продолжала увеличиваться, ее рост ускорился с 8,3% в ноябре до 8,5% в декабре.

В Акмолинской области непродовольственные товары подорожали в среднем на 9,8%, в Актюбинской и Карагандинской областях – на 9,6%, в Мангистауской области – на 7,7%.

Цены на платные услуги в декабре практически оставались на уровне ноября 2021 года (6,5% против 6,4%).

Выше общереспубликанского уровня поднялись цены в Восточно-Казахстанской области (8%). Ниже среднего уровня по стране услуги подорожали в Актюбинской области (5,3%).

Уровень месячной инфляции в декабре

В итоге, инфляция по стране за последний месяц прошлого года вышла на отметку ниже среднемесячного значения за последние 5 лет и составила 0,6%. С 2016 года и по 2020 год среднемесячное значение инфляции было на уровне 0,8%.

Вровень или выше этой исторической нормы цены в декабре поднимались только в столице (0,9%) и Актюбинской области (0,8%).

В Акмолинской области цены оставались на прежнем уровне. В остальных 14 регионах месячные темпы роста цен не поднимались выше исторической нормы в 0,8%.

Напомним, что прогнозы экспертов по темпам роста инфляции в текущем году выглядят более оптимистичными, чем озвученные ранее. Средняя оценка инфляции, ожидаемой через год, снизилась - с 7,5% до 7,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952113-na-skolko-vyrosli-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-dekabre-2021-goda-v-kazahstane/