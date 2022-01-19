Количество зарегистрированных автомобилей уменьшается в Казахстане

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Согласно итогам прошлого года, количество легковых автомобилей в Казахстане уменьшается. Сколько новых и старых машин в стране, и на сколько выросла их средняя стоимость, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщает аналитический портал Finprom.kz, на конец октября 2021 года в Казахстане было зарегистрировано 3,8 млн легковых автомобилей. Это меньше, чем в прошлом году, на 2,6%.

3,6 млн или 94,5% от общего количества составляют личные легковые машины. Это на 96,6 тыс. единиц меньше, чем годом ранее.

Инфографика: Finprom

Отметим, что по обновленной информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, к 1 декабря 2021 года количество зарегистрированных легковых автомобилей составило более 3,8 млн единиц (3 813 300).

Только за одиннадцать месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 710 392 легковых автомобиля. Этот показатель уменьшился на 1,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Какой объем двигателя предпочитают казахстанцы

Самым распространенным объемом двигателя среди всех зарегистрированных машин является объем от 1,1 тыс. до 2 тыс. куб. см. Таких машин в стране почти две трети, или 2,4 млн. При этом их количество за год сократилось на 3,3%.

Следующими в рейтинге предпочтений находятся легковые автомобили с объемом двигателя от 2 тыс. до 3 тыс. куб. см. Их насчитывается 1,1 млн единиц, что на 2,1% меньше, чем в октябре 2020 года.

Количество автомобилей с объемом двигателя свыше 3 тыс. куб. см составило 200,9 тыс. единиц. И это на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Малолитражных автомобилей с объемом двигателя до 1,1 тыс. куб. см насчитывалось 46,9 тыс. единиц. Их количество уменьшилось на 2% по сравнению с октябрем 2020 года.

Получается, что количество зарегистрированных автомобилей сокращается вне зависимости от объема двигателя.

Инфографика: Finprom

Соотношение новых и старых машин в Казахстане

На дорогах республики преобладают автомобили старше десяти лет. На их долю приходится 64% от количества всех машин. Несмотря на то, что за год их количество сократилось (-4,4%), легковых авто старше 10 лет насчитывается 2,4 млн.

Количество новых автомобилей увеличилось на 12%, составив 506,8 тыс. единиц. Но эта цифра достигает лишь 13,4% от их общего числа. А еще пять лет назад доля новых авто составляла 15%.

Автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет насчитывается 508,8 тыс. единиц. Их количество также уменьшилось на 12,7%.

А вот автомобилей возрастом от 7 до 10 лет стало больше на 16,2% - 304,7 тыс.

Инфографика: Finprom

Как изменились цены на легковые автомобили

Цены на автомобили продолжают расти. За 2021 год они увеличились на 10,6% по сравнению с 2020 годом.

Удорожание было обусловлено дефицитом полупроводников, ростом цен на металлы и логистическим кризисом.

Если проследить динамику роста цен с 2017 по 2020 год, то получается, что стоимость автомобилей ежегодно росла в пределах 8,1%–8,8%.

Инфографика: Finprom

Немного про утильсбор

Введенный с начала 2016 года утилизационный сбор влияет на конечную стоимость автомобиля. С 1 января 2022 года утильсбор на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя варьируется от 459,5 тыс. тенге до 3,5 млн тенге.

По итогам 2020 года ежегодный импорт легковых автомобилей в Казахстан в среднем составлял 31,8 тыс. единиц. Это на порядок меньше, чем до момента введения утильсбора.

К примеру, в 2015 году в страну было импортировано 71,1 тыс. легковых автомобилей, а в 2014 году ввезено 168,4 тыс. единиц.

За десять месяцев прошлого года в Казахстан импортировали лишь 82,4 тыс. легковых автомобилей.

Не так давно глава государства дал поручения правительству пересмотреть ставки утилизационного сбора.

Инфографика: Finprom

Напомним, что с момента введения утильсбора действует программа по выплате денежных средств за добровольную сдачу старых авто, вышедших из эксплуатации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951924-kolichestvo-zaregistrirovannyh-avtomobiley-umenshaetsya-v-kazahstane/