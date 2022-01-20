Как массовые волнения могут повлиять на рынок жилья в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Негативное или положительное влияние на рынок жилья могут оказывать различные факторы, включая митинги и протесты. На это указывают примеры из других стран. О том, какие прогнозы для Казахстана выдвигаются специалистами на ближайшее время, читайте в материале NUR.KZ.

В кризисные времена часто повышается стоимость на наиболее востребованные товары.

Для борьбы с этим в Казахстане были приняты меры по сдерживанию цен на продукты первой необходимости, услуги такси и топливо.

Последствия массовых волнений оказывают определенное влияние и на рынок жилья.

О том, как подобные события отражались на стоимости квадратных метров в других странах и какие прогнозы могут быть актуальны для Казахстана, рассказали аналитики телеграм-канала Tengenomika.

Опыт других стран

Аналитики сравнили январские события текущего года в Казахстане с массовыми волнениями 2020-2021 годов в другом постсоветском государстве – Беларуси.

Отмечается, что характер этих событий отличается, поэтому и сравнение является относительным. Однако все же можно выделить некоторые важные моменты.

Иллюстративное фото: Freepik

Так, в Беларуси из-за митингов рынок жилья в 2020 году продемонстрировал снижение количества сделок по купле-продаже на 19%. В самой столице страны падение достигло 15,2% от показателей 2019 года. Это рекордный минимум за последние 7 лет.

Однако уже в 2021 году был зафиксирован резкий рост и достижение докризисных значений. То есть восстановление заняло некоторое время.

Также цены на жилье в этом государстве в период пандемии и волнений сокращались примерно на 1,5% в месяц. Но это было связано с тем, что стоимость недвижимости на местном рынке привязана к доллару США.

Как только протесты утихли, рынок снова восстановился и начался рост долларовых цен.

В то же время следует помнить, что волнения в Беларуси были продолжительными. А события в Казахстане имели иной характер, из-за чего и влияние на стоимость жилья может отличаться.

Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

Прогноз для Казахстана

За предыдущие годы в Казахстане рынок жилья претерпел резкий скачок активности.

Так, за 2021 год количество сделок по купле-продаже жилья на 96,8% превысило показатели 2020 года. А в декабре был установлен рекорд – почти 95 тыс. сделок за месяц.

Итоги января могут отметиться снижением количества сделок из-за традиционного низкого спроса в это время года и влияния протестов. Это также может отразиться в виде некоторого уменьшения стоимости жилья.

Однако аналитики отмечают следующее: "небольшой сравнительный анализ показывает, что влияние протестов в начале года на рынок недвижимости Казахстана скорее всего будет кратковременным".

Основной причиной такого прогноза стали действующие ипотечные программы и новые стимулирующие меры правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951922-kak-massovye-volneniya-mogut-povliyat-na-rynok-zhilya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/