Сколько казахстанцев пользуются услугами воздушного транспорта

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За неполный 2021 год услугами воздушного транспорта в Казахстане воспользовалось более восьми с половиной миллиона пассажиров. Аэропорт какого города страны самый востребованный, и как изменились доходы авиакомпаний, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты мониторингового агентства Energyprom.kz, за январь-ноябрь 2021 года воздушным транспортом было перевезено 8,6 млн пассажиров. Их количество увеличилось на 73,7% по сравнению с таким же периодом 2020 года.

За весь пандемийный 2020 год было перевезено 5,5 млн пассажиров, что на целых 36,4% меньше, чем годом ранее.

Если проследить ситуацию за последние пять лет, то, как показывает статистика, с 2016 года количество пассажиров воздушного транспорта только увеличивалось, исключением стал 2020 год.

Инфографика: Energyprom

Сколько грузов было перевезено в прошлом году

За такой же период, 11 месяцев 2021 года, самолетами было перевезено 30,6 тыс. тонн грузов, багажа и грузобагажа.

Количество перевезенного груза превысило показатель аналогичного периода 2020 года в 1,5 раза (20,4 тыс. тонн).

А за весь 2020 год было перевезено 23,4 тыс. тонн груза и багажа, что на 12,4% меньше, чем в 2019 году. Причем объем перевезенных грузов значительно сокращался в эти два года.

Большой рост объемов перевезенных воздушным транспортом грузов наблюдался в 2017 и 2018 годах.

Инфографика: Energyprom

Через какой город чаще летают пассажиры и перевозятся грузы

Из 8,6 млн пассажиров, перевезенных воздушным транспортом за январь-ноябрь 2021 года, на город Алматы пришлось 6,1 млн человек. Что говорит о том, что каждый 7-й из 10 пассажиров улетел через аэропорт Алматы.

Через аэропорт города Шымкент улетело 1,9 млн человек, а через столичный аэропорт - 529,2 тыс. человек.

Что касается грузоперевозок, то 62,8% от общего объема всех перевезенных воздушным транспортом грузов, багажа и грузобагажа опять же пришлось на город Алматы - 19,2 тыс. тонн.

Через аэропорт Шымкента перевезено 9 тыс. тонн груза, через Нур-Султан - 2,4 тыс. тонн.

Инфографика: Energyprom

Как изменились доходы предприятий воздушного транспорта

Напомним, что в начале января 2022 года почти на неделю была приостановлена работа аэропорта Алматы. В штатном режиме он начал работать только с 19 января, что может сказаться на финансовых показателях авиакомпаний.

За неполный 2021 год доходы авиакомпаний достигли 333,2 млрд тенге. На доход от пассажирских перевозок приходится 95% всей прибыли (317,8 млрд тенге). Остальные 5% обеспечивает перевозка грузов и багажа (15,4 млрд тенге).

В аналогичном периоде 2020 года общий доход авиакомпаний увеличился почти в два раза со 170,1 млрд тенге, за полный год доход был равен 188,2 млрд тенге. Убытки в кризисном 2020 году составили 67,5 млрд тенге.

Инфографика: Energyprom

Отметим, что рост доходов авиакомпаний был связан и с ростом цен на пассажироперевозки. В октябре 2021 года их стоимость увеличилась в среднем на 8,7% в сравнении с октябрем прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951878-skolko-kazahstantsev-polzuyutsya-uslugami-vozdushnogo-transporta/