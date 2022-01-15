Самый быстрый рост инфляции за последние 40 лет зарегистрирован в США

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Самый быстрый рост инфляции за последние 40 лет наносит ущерб американским семьям с низким достатком. Людям сложно справиться с тем, что дорожают абсолютно все товары ежедневного потребления: от мяса и картофеля до жилья и бензина, передает Quartz.

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12 января Бюро трудовой статистики США опубликовало данные, согласно которым, инфляция в декабре подскочила на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый рост инфляции с 1982 года. Quartz проанализировал связь данных, предоставленных Бюро, с ценами на товары ежедневного потребления и покупательскими привычками американских семей с разным уровнем дохода. По мнению журналистов, семьи с более низким доходом острее ощущают рост инфляции, чем более обеспеченные семьи. Скорость изменения инфляции для домохозяйств с невысоким доходом составила 7,2%, а для обеспеченных семей — 6,6%. Эта разница неуклонно увеличивалась в течение всего 2021 года.

Причиной увеличивающегося инфляционного разрыва между богатыми и бедными, известного как инфляционное неравенство, являются покупательские привычки каждой из групп. Во времена экономической нестабильности и рецессии большинство домохозяйств, как правило, воздерживаются от покупки предметов роскоши, но не сокращают расходы на предметы первой необходимости.

При этом более состоятельные потребители имеют возможность запастись этими товарами, когда цены на них снижаются. Сдвиг фокуса внимания потребителей от предметов роскоши к товарам первой необходимости приводит к росту инфляции в более бедных семьях. Это связано с тем, что домохозяйства с более низким доходом выделяют более высокий процент своего дохода на предметы первой необходимости.

Основным драйвером роста инфляционного разрыва в 2021 году стали возросшие цены на продукты и газ. Учитывая, что небогатые семьи тратят большую часть дохода на еду и энергию, это затронуло их в большей степени. По мнению журналистов, инфляционный разрыв всегда растет во времена рецессии или на ранних стадиях восстановления экономики. Поэтому можно ожидать, что по мере того, как восстановление экономики превращается в продолжающийся рост, инфляция в небогатых семья будет ощущаться менее остро, чем в обеспеченных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951179-samyy-bystryy-rost-inflyatsii-za-poslednie-40-let-zaregistrirovan-v-ssha/