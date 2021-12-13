Налоги на богатство и роскошь: как их планируют применять в Казахстане и в США

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вопрос налогообложения населения важен для государства, так как эти денежные поступления обеспечивают его функционирование. Будет ли размер налога зависеть от дохода казахстанца и как подобные меры внедряются в других странах, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос о размерах налога для физических лиц в Казахстане обсуждается не первый год.

Например, в мае 2020 года президент РК предложил ввести прогрессивный индивидуальный подоходный налог (ИПН).

А уже в ноябре текущего года вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев сообщил о том, что в 2022 году в Казахстане будет обсуждаться вопрос введения налога на роскошь.

В чем суть этих налогов

В настоящее время индивидуальный подоходный налог для казахстанцев составляет 10%. При этом нет разницы в ставке между сверхбогатыми и гражданами среднего достатка.

Мы уже рассказывали о том, как рассчитывается ИПН на примере зарплаты.

А прогрессивный ИПН, согласно прошлогоднему пояснению президента, может иметь следующие тарифы:

примерно 7% – для тех, чей заработок ниже 250-300 тысяч тенге в месяц;

– для тех, чей заработок ниже в месяц; 10% – с месячных зарплат размером от 300 тысяч до 2 миллиона тенге;

– с месячных зарплат размером до 15% – зарабатывающим более 25 миллионов тенге в год.

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В свою очередь, о налоге на роскошь было сказано лишь то, что он должен создать справедливую систему налогообложения на фоне роста разницы между бедными и богатыми казахстанцами.

То есть налог будет начисляться за предметы роскоши: элитное жилье, личные яхты, самолеты, дорогие автомобили и ювелирные украшения.

Обсуждения этого законопроекта начнутся только в 2022 году.

Подобные меры применяются и в других развитых странах. Однако и там встречается критика разделения налоговой нагрузки по уровню доходов населения.

Налоги для богатых в США

Как сообщает РБК, в октябре члены Демократической партии в США предложили ввести новый налог на миллиардеров. Он также может быть принят в 2022 году.

Согласно этой инициативе, наиболее богатые американцы (с капиталом более 1 млрд долларов США или годовым доходом более 100 млн долларов США в течение последних 3 лет) должны будут платить налог по повышенной ставке.

Ставка налогообложения должна составить 23,8% от прироста стоимости торгуемых ими акций и облигаций.

Эти средства должны были быть направлены на социальные программы администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

В настоящее время налог для американцев с доходом более 1 млн долларов в год составляет 20%.

Иллюстративное фото: Freepik

Критику в отношении такого подхода выразили сразу двое из списка миллиардеров:

Дональд Трамп – бывший президент США считает, что из-за этих мер миллиардеры покинут страну и увезут свое производство;

Илон Маск – согласно его мнению, основной проблемой для государства являются расходы. А данный налог покроет лишь часть госдолга, потому остальную часть составят поступления от рядовых граждан.

При этом ранее РБК сообщало о том, что 25 богатейших лиц в США платили меньше налогов, чем должны были по закону. Это выяснилось после утечки конфиденциальных налоговых данных.

Что касается налогов на роскошь и сверхдоходы в Казахстане, то пока подобные инициативы находятся на стадии обсуждения.

Напомним, что также в стране поэтапно внедряется всеобщее декларирование доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946255-nalogi-na-bogatstvo-i-roskosh-kak-ih-planiruyut-primenyat-v-kazahstane-i-v-ssha/