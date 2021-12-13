Налоги на богатство и роскошь: как их планируют применять в Казахстане и в США

Вопрос налогообложения населения важен для государства, так как эти денежные поступления обеспечивают его функционирование. Будет ли размер налога зависеть от дохода казахстанца и как подобные меры внедряются в других странах, читайте в материале NUR.KZ.
Вопрос о размерах налога для физических лиц в Казахстане обсуждается не первый год.
Например, в мае 2020 года президент РК предложил ввести прогрессивный индивидуальный подоходный налог (ИПН).
А уже в ноябре текущего года вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев сообщил о том, что в 2022 году в Казахстане будет обсуждаться вопрос введения налога на роскошь.
В чем суть этих налогов
В настоящее время индивидуальный подоходный налог для казахстанцев составляет 10%. При этом нет разницы в ставке между сверхбогатыми и гражданами среднего достатка.
Мы уже рассказывали о том, как рассчитывается ИПН на примере зарплаты.
А прогрессивный ИПН, согласно прошлогоднему пояснению президента, может иметь следующие тарифы:
- примерно 7% – для тех, чей заработок ниже 250-300 тысяч тенге в месяц;
- 10% – с месячных зарплат размером от 300 тысяч до 2 миллиона тенге;
- до 15% – зарабатывающим более 25 миллионов тенге в год.
В свою очередь, о налоге на роскошь было сказано лишь то, что он должен создать справедливую систему налогообложения на фоне роста разницы между бедными и богатыми казахстанцами.
То есть налог будет начисляться за предметы роскоши: элитное жилье, личные яхты, самолеты, дорогие автомобили и ювелирные украшения.
Обсуждения этого законопроекта начнутся только в 2022 году.
Подобные меры применяются и в других развитых странах. Однако и там встречается критика разделения налоговой нагрузки по уровню доходов населения.
Налоги для богатых в США
Как сообщает РБК, в октябре члены Демократической партии в США предложили ввести новый налог на миллиардеров. Он также может быть принят в 2022 году.
Согласно этой инициативе, наиболее богатые американцы (с капиталом более 1 млрд долларов США или годовым доходом более 100 млн долларов США в течение последних 3 лет) должны будут платить налог по повышенной ставке.
Ставка налогообложения должна составить 23,8% от прироста стоимости торгуемых ими акций и облигаций.
Эти средства должны были быть направлены на социальные программы администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
В настоящее время налог для американцев с доходом более 1 млн долларов в год составляет 20%.
Критику в отношении такого подхода выразили сразу двое из списка миллиардеров:
- Дональд Трамп – бывший президент США считает, что из-за этих мер миллиардеры покинут страну и увезут свое производство;
- Илон Маск – согласно его мнению, основной проблемой для государства являются расходы. А данный налог покроет лишь часть госдолга, потому остальную часть составят поступления от рядовых граждан.
При этом ранее РБК сообщало о том, что 25 богатейших лиц в США платили меньше налогов, чем должны были по закону. Это выяснилось после утечки конфиденциальных налоговых данных.
Что касается налогов на роскошь и сверхдоходы в Казахстане, то пока подобные инициативы находятся на стадии обсуждения.
Напомним, что также в стране поэтапно внедряется всеобщее декларирование доходов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946255-nalogi-na-bogatstvo-i-roskosh-kak-ih-planiruyut-primenyat-v-kazahstane-i-v-ssha/