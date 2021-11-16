Какие регионы Казахстана столкнулись с наибольшим ростом цен в октябре

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Инфляция в Казахстане активно ускорялась в последние несколько месяцев. Соответственно, дорожали товары и услуги для населения. О том, какие регионы столкнулись с наибольшим ростом денежных затрат, читайте в материале Нурфин.

По итогам октября 2021 года рост годовой инфляции в Казахстане составил 8,9%. Это же значение было отмечено по итогам сентября.

Получается, что впервые за последние 6 месяцев рост цен приостановился, согласно официальной статистике.

Однако активный рост инфляции за этот период повлиял на экономическое положение казахстанцев.

Как сообщается в обзоре Национального банка на инфляционные тенденции, в 6 регионах отмечено замедление роста цен.

Однако в 7 других регионах подорожание товаров и услуг ускорилось. Не изменилась обстановка только в 4 административных единицах.

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Цены на товары и услуги

Напомним, что инфляция показывает изменение стоимости товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 508 позиций.

Сюда входят не только продукты питания, которые дорожают чаще и сильнее всего, но также одежда, мебель, автомобили, бензин, услуги такси, автобусов, воздушного транспорта и так далее.

Далеко не все из этого списка ежемесячно дорожает. Поэтому повышение цен на товары и продукты питания, которые казахстанцы приобретают чаще всего, может быть намного больше, чем общий уровень инфляции.

Так, среди составляющих факторов инфляции продовольственные товары за октябрь подорожали в среднем на 0,7%. В то же время в сентябре этот показатель был значительно ниже – 0,1%.

Больше всего выросли цены на продовольственные товары в ВКО, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – от 1,1 до 1,2%.

А непродовольственные товары за октябрь подорожали на 1,0% в среднем по стране, и на 0,6% в сентябре.

Также продолжился рост цен на дизельное топливо. При этом в октябре процесс протекал более высокими темпами: на 16,6%, по сравнению с 3,8% в сентябре.

Максимальный рост цен на дизель зафиксирован в Акмолинской и Павлодарской областях – на 25,9% и 24,9% соответственно. Меньше всего подорожание дизельного топлива коснулось жителей Кызылординской области – в среднем на 11,6%.

А платные услуги по итогам октября стали дороже на 0,5%. Для сравнения, месячный прирост в сентябре был равен 0,7%. Из услуг ЖКХ электроэнергия подорожала на 1,1%.

Напомним, что аналитики сообщали о возможном росте цен на электроэнергию из-за плана постройки новых электростанций.

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Наибольший рост цен

Среди 17 регионов Казахстана больше всего инфляционные процессы затронули Туркестанскую область. Здесь по итогам октября уровень инфляции вырос с 9,2% до 9,6%.

Также сильное подорожание товаров и услуг ощутили в Северо-Казахстанской области – за месяц годовая инфляция ускорилась с 8,4% до 8,7%.

В целом по 7 регионам отмечено превышение средних по стране показателей:

Мангистауская область – здесь цены на товары и услуги по отношению к октябрю 2020 года выросли в среднем на 9,9%;

Карагандинская и Туркестанская области – годовая инфляция достигла 9,6%;

Атырауская и Актюбинская области – 9,2% прироста цен на товары и услуги;

Акмолинская и Жамбылская области – инфляция составила 9,0% к октябрю 2020 года.

В остальных регионах изменение годовой инфляции за месяц было незначительным: в пределах +/-0,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942172-kakie-regiony-kazahstana-stolknulis-s-naibolshim-rostom-tsen-v-oktyabre/