На что тратятся налоги казахстанцев

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Согласно 35 статье Конституции РК, уплата налогов, сборов и других установленных законом платежей является обязанностью каждого казахстанца. Эти деньги должны быть направлены на улучшение жизни населения. О том, на что они были потрачены в 2021 году, читайте в материале Нурфин.

Главная цель налоговых сборов и других платежей – обеспечение деятельности государства.

То есть деньги налогоплательщиков поступают в государственный бюджет, являясь одним из его основных источников.

Так, за 3 квартала текущего года доходы госбюджета составили 11,3 трлн тенге. При этом доля налоговых сборов превысила половину этой суммы – более 7,5 трлн тенге.

Для сравнения, за январь-сентябрь 2020 года было получено почти 13,9 трлн тенге поступлений, включая 5,76 трлн тенге налогов.

Об этом сообщает сайт Комитета государственных доходов.

На что тратятся деньги из госбюджета

С января по сентябрь 2021 года было потрачено более 13,5 трлн тенге из государственного бюджета Казахстана. Для сравнения, расходы в 2020 году составили 15,2 трлн тенге.

Согласно данным КГД, деньги налогоплательщиков в структуре общих затрат госбюджета выделялись на:

заработные платы сотрудников госорганов,

обеспечение госорганизаций электроэнергией, оборудованием и другими предметами,

ремонт зданий госучреждений, а в некоторых случаях – на питание и транспортировку сотрудников.

Например, на здравоохранение в текущем году было выделено более 1,5 трлн тенге, на социальную помощь населению – 3 трлн тенге.

Также более 2,5 трлн тенге было направлено в образование. А на такие сферы, как оборона, государственные услуги и общественный порядок потрачено чуть более 1,14 трлн тенге.

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Борьба с коррупцией и вклад населения

Коррупция непосредственно влияет на эффективность расходования госбюджета.

Напомним, что ранее были названы самые коррумпированные регионы Казахстана.

Среди лидеров по антирейтингу оказались:

Нур-Султан – 140 случаев, при этом их число на 22,7% меньше, чем за три квартала 2020 года.

Алматы – снижение показателей на 19,2% и 135 случаев коррупции.

Туркестанская и Жамбылская области – по 107 случаев правонарушений, однако в первом регионе их количество выросло на 5,9%, а во втором – снизилось на 23%.

В результате коррупционных правонарушений средства из госбюджета могут расходоваться нецелесообразно.

Чтобы снизить негативное влияние этих рисков и улучшить прозрачность использования народных средств, казахстанцы могут сами контролировать расход местного бюджета.

Также граждане могут сообщить о фактах коррупции и получить за это денежное вознаграждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940461-na-chto-tratyatsya-nalogi-kazahstantsev/