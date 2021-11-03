Сколько казахстанских налогоплательщиков признали себя банкротами в 2021 году

Иллюстративное фото: Freepik

Кризис, связанный с мировой пандемией, повлиял на экономическую активность населения и бизнеса. О том, сколько случаев банкротства выявлено в Казахстане, читайте в материале Нурфин.

За январь-сентябрь в Казахстане значительно выросла налоговая задолженность: с 350,9 млрд до 426,5 млрд тенге с учетом начисленной пени. Это 21,5% прироста.

А основной долг вырос на 25,4% – с 217,1 млрд до 272,2 млрд тенге.

"В том числе недоимка по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 1 октября 2021 года по республике составила 255,8 млрд тенге, по сравнению с началом года недоимка увеличилась на 55,9 млрд тенге или на 28%", – сообщается на сайте Комитета госдоходов.

На этом фоне за три квартала 2021 года было зафиксировано 1 315 случаев банкротства. Это на 8% больше, чем в докризисном 2019 году.

Реабилитация вместо банкротства

В целом больше должников стали пользоваться процедурой реабилитации вместо банкротства – рост в 2 раза, по сравнению с 3 кварталами 2020 года.

А отсрочкой и рассрочкой долгов по налогам воспользовались на 70% больше налогоплательщиков, чем годом ранее.

Снижение показателей по случаям банкротства в пользу реабилитации связывают с тем, что КГД применял принудительную процедуру только в крайних случаях.

А с 4 марта 2021 года по 1 июля 2021 года в Казахстане вовсе действовал запрет на возбуждение дел о принудительном банкротстве.

Иллюстративное фото: Freepik

Последствия банкротства для физлиц и компаний

Напомним, что банкротство в Казахстане предусмотрено только для юридических лиц.

При этом обанкротившиеся предприниматели сталкиваются с последствиями, которые могут повлиять на дальнейшие возможности по ведению другого бизнеса в будущем.

В свою очередь, закон о банкротстве физических лиц пока еще не был разработан.

Как указывают эксперты, внедрение возможности списать долги должно сопровождаться полной прозрачностью доходов казахстанцев. То есть введением налоговой декларации.

В противном случае могут увеличиться случаи фиктивного банкротства. А это, в свою очередь, может привести к значительным негативным последствиям для экономики, как и введение всеобщей кредитной амнистии.

В свою очередь, казахстанцы имеющие неоплаченные налоги, должны помнить о последствиях.

Так, среди мер воздействия могут быть:

Ранее мы рассказывали о том, кто освобождается от транспортного налога в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1939932-skolko-kazahstanskih-nalogoplatelschikov-priznali-sebya-bankrotami-v-2021-godu/