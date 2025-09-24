Выдавать кредиты в долларах для укрепления тенге и снижения инфляции предложил эксперт в Казахстане

Сейчас казахстанцам доступны лишь займы в тенге, а валютные депозиты имеют ставку всего в 1%. По мнению эксперта, снятие этих ограничений может дать стимул экономике. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Экономист Галим Хусаинов предложил выдавать кредиты в долларах для укрепления тенге и снижения инфляции в Казахстане, где уровень инфляции достиг 12,2% в годовом выражении.

По мнению эксперта, валютные кредиты под 8-9% годовых могут увеличить предложение валюты на рынке, что приведет к укреплению тенге и поможет в борьбе с инфляцией.

Хусаинов предлагает ряд мер, включая снятие ограничений по валютным депозитам, реформу валютного кредитования, улучшение прав кредиторов и снижение минимальных резервных требований по валютным обязательствам.

Высокий уровень инфляции в Казахстане (12,2% в годовом выражении) стал одним из экономических вызовов для страны.

При этом причинами ее "разгона" некоторые специалисты называют меры поддержки экономики в сочетании с высокой базовой ставкой Нацбанка, которая приводит к тому, что кредиты становятся дорогими, а депозиты крайне привлекательными.

Как сообщает экономист Галим Хусаинов в своем одноименном Telegram-канале, для решения ситуации недостаточно простых мер сдерживания инфляции – решением могут стать валютные кредиты и вклады.

Почему кредиты нужны экономике

Как отмечает эксперт, крайне важно увеличивать предложение товаров, работы и услуг на отечественном рынке. А чтобы этого добиться, необходимо финансирование бизнеса через кредиты в реальный сектор и торговлю.

При этом, согласно его мнению, упор можно сделать на валютные займы.

"Ставки по тенговым кредитам очень высокие, а валютные кредиты сейчас можно комфортно выдавать под 8-9%, при этом нагрузка именно в моменте для сектора будет приемлемой.

Увеличение валютного кредитования приведет к тому, что на рынке увеличится предложение валюты и, соответственно, тенге будет укрепляться, что будет положительно сказываться на борьбе с инфляцией", – считает экономист Галим Хусаинов.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: Thanasis/Getty Images

Причиной таких мер он называет необходимость привлечения инвестиций в экономику. При этом он указывает, что на данный момент банки второго уровня (БВУ) являются единственным частным сектором, который может привлекать иностранный капитал в больших объемах.

Но для обеспечения большей привлекательности БВУ должны иметь возможность переразместить эту валюту внутри страны, для чего необходимы соответствующие регуляторные послабления.

"Нужно признать, что без внешних инвестиций сделать большой прыжок в кредитовании реального сектора будет крайне сложно", – отмечает эксперт.

Что нужно изменить

Чтобы увеличить кредитование реального сектора экономики, побороть инфляцию и стабилизировать тенге, Галим Хусаинов предлагает:

снять ограничения по валютным депозитам (текущая эффективная ставка – максимум 1% годовых) и отменить запрет на текущие счета – экономист считает, что это даст возможность стабилизировать базу фондирования и создать условия для долгосрочного кредитования;

– экономист считает, что это даст возможность стабилизировать базу фондирования и создать условия для долгосрочного кредитования; осуществить реформу валютного кредитования – сократить риск-взвешивание, признать валютной выручкой не только экспорт, но и продажи внутри страны товаров, привязанных к валюте;

– сократить риск-взвешивание, признать валютной выручкой не только экспорт, но и продажи внутри страны товаров, привязанных к валюте; улучшить права кредиторов – в частности при кредитовании крупных проектов. Также он отмечает, что банки должны активно участвовать в возможности влиять и управлять крупными компаниями, для чего нужно поменять закон о банкротстве и реабилитации;

– в частности при кредитовании крупных проектов. Также он отмечает, что банки должны активно участвовать в возможности влиять и управлять крупными компаниями, для чего нужно поменять закон о банкротстве и реабилитации; улучшить оборот залогового имущества – например, прав недропользования, которые являются хорошим залогом, но их продать и взыскать крайне сложно, так как требуется полная реформа в этой части законодательства;

– например, прав недропользования, которые являются хорошим залогом, но их продать и взыскать крайне сложно, так как требуется полная реформа в этой части законодательства; снизить минимальные резервные требования (МРТ) по валютным обязательствам – МРТ мешает развивать кредитование и в части валютных пассивов никак не помогает бороться с инфляцией, так как валютные пассивы не влияют на спрос, по мнению экономиста.

"Можно еще много написать различных инициатив, но реализация всех мероприятий требует понимания и комплексного подхода – одно без другого не работает", – сообщает Галим Хусаинов.

Напомним, летом казахстанцы активно оформляли кредиты несмотря на высокую инфляцию и курс доллара. Это также указывало на наличие спроса и могло влиять на ускорение инфляции.

На фоне подобных тенденций макроэкономист Владислав Туркин отмечал, что Казахстану грозит ловушка долговой зависимости.

В свою очередь в Министерстве нацэкономики Казахстана озвучили прогноз инфляции на ближайшие три года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.