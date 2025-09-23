Куда вложены деньги на случай гарантированной выплаты депозитов казахстанцам

Гарантирование вкладов подразумевает выплату денег вкладчикам банков в случае их ликвидации. А чтобы эти средства не обесценились, их вкладывают в различные активы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В специальных резервах Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) на 1 сентября 2025 года накоплено 1,39 трлн тенге для обеспечения возврата гарантированных депозитов вкладчикам банков.

Средства резерва инвестируются в различные финансовые инструменты, при этом 84% портфеля находится под управлением Нацбанка РК, а 16% - под управлением шести доверительных управляющих.

Инвестиционный портфель КФГД сформирован с учетом высокой ликвидности и надежности, в основном состоит из облигаций Казначейства США, Минфина РК, международных финансовых организаций и инструментов денежного рынка.

Как сообщает официальный сайт Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в специальных резервах на 1 сентября 2025 года имеется 1,39 трлн тенге накопленных средств.

Это те деньги, которые должны обеспечить возврат депозитов вкладчикам банков в рамках гарантированных сумм:

сберегательные вклады в тенге – до 20 млн тенге ;

; другие тенговые депозиты и счета – до 10 млн тенге ;

; вклады в иностранной валюте – до 5 млн тенге ;

; если есть несколько видов депозитов в одном банке – совокупная гарантия составит до 20 млн тенге.

А чтобы накопленные в резерве средства не подвергались обесцениванию, их инвестируют в различные финансовые инструменты семь отдельных управляющих, включая Нацбанк РК.

Кто и куда вкладывает депозитную "подушку" казахстанцев

Как отмечают в КФГД, сумма специального резерва распределена между Национальным банком РК и доверенными управляющими.

"Главная функция Казахстанского фонда гарантирования депозитов – обеспечить исполнение обязательств перед вкладчиками-физическими лицами, если банк лишен лицензии. Выплата должна быть организована в полном объеме и в короткие сроки.

Поэтому инвестиционный портфель специального резерва КФГД отвечает двум главным требованиям – высокая ликвидность и максимальная надежность", – сообщают в источнике.

График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

Исходя из этих требований, формируется инвестиционный портфель фонда. Так, на Нацбанк РК приходится 84% от портфеля КФГД, и средства вкладываются в широкий перечень финансовых инструментов:

облигации Казначейства США – приходится 14% управляемых средств;

облигации Министерства финансов Республики Казахстан и ликвидные инструменты денежного рынка – приходится порядка 71% от портфеля специального резерва под управлением НБРК;

облигации международных финансовых организаций с высоким кредитным рейтингом (не ниже «А–») и в облигации квазигосударственного сектора – размещено 11,5%.

В свою очередь, активы в управлении шести доверительных управляющих составляют 16% инвестиционного портфеля спецрезерва. А наибольшая доля приходится на облигации Минфина РК и инструменты денежного рынка (более 90% от портфеля).

Также приобретены облигации международных финансовых организаций с высоким кредитным рейтингом (не ниже «А–») и облигации квазигосударственного сектора.

То есть депозитная "подушка" казахстанцев не вкладывается в более доходные, но в то же время более рискованные инструменты на подобие акций и криптовалюты. Вместо этого выбираются долговые ценные бумаги.

"Долговые финансовые инструменты с высоким кредитным рейтингом и ликвидные инструменты денежного рынка обеспечивают доходность выше инфляции и при этом не подвержены рыночным колебаниям – в случае необходимости для целей расчетов с вкладчиками они могут быть срочно реализованы фондом без финансовых потерь в моменте", – отмечают в КФГД.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.