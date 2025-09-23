Куда вложены деньги на случай гарантированной выплаты депозитов казахстанцам

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      Куда вложены деньги на случай гарантированной выплаты депозитов казахстанцам

      Опубликовано:

      Часы и долларовые купюры лежат на ладонях
      Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

      Гарантирование вкладов подразумевает выплату денег вкладчикам банков в случае их ликвидации. А чтобы эти средства не обесценились, их вкладывают в различные активы. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В специальных резервах Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) на 1 сентября 2025 года накоплено 1,39 трлн тенге для обеспечения возврата гарантированных депозитов вкладчикам банков.
      • Средства резерва инвестируются в различные финансовые инструменты, при этом 84% портфеля находится под управлением Нацбанка РК, а 16% - под управлением шести доверительных управляющих.
      • Инвестиционный портфель КФГД сформирован с учетом высокой ликвидности и надежности, в основном состоит из облигаций Казначейства США, Минфина РК, международных финансовых организаций и инструментов денежного рынка.

      Как сообщает официальный сайт Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в специальных резервах на 1 сентября 2025 года имеется 1,39 трлн тенге накопленных средств.

      Это те деньги, которые должны обеспечить возврат депозитов вкладчикам банков в рамках гарантированных сумм:

      • сберегательные вклады в тенге – до 20 млн тенге;
      • другие тенговые депозиты и счета – до 10 млн тенге;
      • вклады в иностранной валюте – до 5 млн тенге;
      • если есть несколько видов депозитов в одном банке – совокупная гарантия составит до 20 млн тенге.

      А чтобы накопленные в резерве средства не подвергались обесцениванию, их инвестируют в различные финансовые инструменты семь отдельных управляющих, включая Нацбанк РК.

      Кто и куда вкладывает депозитную "подушку" казахстанцев

      Как отмечают в КФГД, сумма специального резерва распределена между Национальным банком РК и доверенными управляющими.

      "Главная функция Казахстанского фонда гарантирования депозитов – обеспечить исполнение обязательств перед вкладчиками-физическими лицами, если банк лишен лицензии. Выплата должна быть организована в полном объеме и в короткие сроки.

      Поэтому инвестиционный портфель специального резерва КФГД отвечает двум главным требованиям – высокая ликвидность и максимальная надежность", – сообщают в источнике.

      График на долларовой купюре
      График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

      Исходя из этих требований, формируется инвестиционный портфель фонда. Так, на Нацбанк РК приходится 84% от портфеля КФГД, и средства вкладываются в широкий перечень финансовых инструментов:

      • облигации Казначейства США – приходится 14% управляемых средств;
      • облигации Министерства финансов Республики Казахстан и ликвидные инструменты денежного рынка – приходится порядка 71% от портфеля специального резерва под управлением НБРК;
      • облигации международных финансовых организаций с высоким кредитным рейтингом (не ниже «А–») и в облигации квазигосударственного сектора – размещено 11,5%.

      В свою очередь, активы в управлении шести доверительных управляющих составляют 16% инвестиционного портфеля спецрезерва. А наибольшая доля приходится на облигации Минфина РК и инструменты денежного рынка (более 90% от портфеля).

      Также приобретены облигации международных финансовых организаций с высоким кредитным рейтингом (не ниже «А–») и облигации квазигосударственного сектора.

      То есть депозитная "подушка" казахстанцев не вкладывается в более доходные, но в то же время более рискованные инструменты на подобие акций и криптовалюты. Вместо этого выбираются долговые ценные бумаги.

      "Долговые финансовые инструменты с высоким кредитным рейтингом и ликвидные инструменты денежного рынка обеспечивают доходность выше инфляции и при этом не подвержены рыночным колебаниям – в случае необходимости для целей расчетов с вкладчиками они могут быть срочно реализованы фондом без финансовых потерь в моменте", – отмечают в КФГД.

      Ранее мы рассказывали, нужно ли казахстанцам беспокоиться за свои деньги в банках.

      Также сообщалось, что казахстанцы могут перевести свои пенсионные накопления на вклад в жилстройсбережения. Там их можно хранить 6 лет, чтобы потом купить жилье в ипотеку.

      В свою очередь Нацбанк хочет по-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.