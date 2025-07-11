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    Финансы

      "Мы бы хотели несколько швейцарцев здесь иметь": кто консультирует Нацбанк, ответил Сулейменов

      Опубликовано:

      В банке пересчитывают деньги
      В отделении банка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, работают ли в ведомстве специалисты из Швейцарии, передает корреспондент NUR.KZ.

      Вопрос прозвучал в связи с тем, что Касым-Жомарт Токаев недавно высоко оценил поддержку, которую швейцарские специалисты оказывают казахстанскому Нацбанку.

      "Глава государства принимал главу швейцарского центрального банка. Как вы знаете, швейцарский центральный банк - один из ключевых. Швейцария обладает очень развитой финансовой системой. Швейцарский франк является одной из самых сильных валют. Даже во время волатильности доллара все убегают в швейцарский франк, он сильно укрепился.

      Поэтому сотрудничество именно со швейцарским национальным банком является для нас приоритетом, оно продолжается уже примерно 20 лет (…) Швейцарцы нам оказывают достаточно хорошую, разветвленную, консультативную техническую помощь. Это не значит, что они у нас работают. Может быть, мы хотели бы несколько швейцарцев здесь иметь, но нет, они работают оттуда", - сообщил Тимур Сулейменов.

      Он добавил, что иногда специалисты из Швейцарии приезжают в Казахстан с семинарами, делятся своим опытом и организацией процесса. Казахстанские специалисты также ездят в Швейцарию.

      "В этом техподдержка и консультации и заключаются", - добавил глава Нацбанка.

      Добавим, сегодня в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане - НБК снова сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. Также в Нацбанке объяснили решение.

      Во время брифинга Сулейменов рассказал, могут ли пересмотреть прогноз по инфляции в Казахстане. Кроме того, Тимур Сулейменов ответил, предусмотрены ли санкции для обменников, которые откажутся убрать табло с курсом валют.

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