Жилищные депозиты защитили от судоисполнителей в Казахстане

Депозиты казахстанцев, которые копят на ипотеку, защитили от претензий третьих лиц. Теперь деньги на жилищных вкладах нельзя будет арестовать. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрены различные меры защиты вкладчиков. Например, каждый депозит имеет гарантию сохранности – если с банком что-то случится, то деньги, которые он хранил, будут возвращены его клиентам.

Также есть и другие защитные меры, в частности, специальные счета, на которые поступают пособия и социальные выплаты – они являются "неприкосновенными". Их нельзя арестовать, и деньги оттуда не смогут изъять, даже если есть постановление суда.

Теперь же подобная защитная мера появилась у некоторых вкладов. Как сообщает "Отбасы банк", жилищные депозиты, которые открывают казахстанцы перед тем, как оформить ипотечные продукты в системе жилстройсбережений или в рамках льготных программ, получили защиту от судебных исполнителей.

Теперь в Отбасы банке защищены от претензий третьих лиц:

единые пенсионные выплаты, находящиеся на депозитах вкладчиков "Отбасы банка";

депозиты, которые выступают залогом по промежуточным и предварительным займам.

Проще говоря: средства на таких жилищных депозитах теперь защищены от ареста и списаний, даже если долг подтвержден нотариусом.

Это значит, что больше не будет ситуаций, когда судоисполнитель списывал деньги с жилищного депозита, а вкладчик не мог вовремя закрыть промежуточный или предварительный заем и в срок перейти на льготные условия, что в итоге приводило лишь к увеличению долгов.

Отметим, что единовременные пенсионные выплаты и ранее обладали "иммунитетом", но только до тех пор, пока находились на специальных счетах – после того как деньги попадали на депозиты граждан, их неприкосновенность исчезала, и судоисполнители могли арестовать средства. Теперь такой исход невозможен.

Сейчас копят на ипотеку в рамках системы жилищно-строительных сбережений порядка 3,2 млн казахстанцев, а это значит, что у каждого из них теперь будет защита от взысканий после оформления ипотечного займа.

Напомним, ранее в Казахстане утвердили перечень данных о депозитах и их владельцах, которые банки второго уровня обязаны будут предоставлять в Нацбанк.

Также в Казахстане недавно появился новый банк. О том, какую защиту имеют его депозитные продукты, мы рассказывали здесь.