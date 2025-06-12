"Рост стоимости жилья": эксперты высказались о снижении ставки по ипотеке в Казахстане

Эксперты в сфере недвижимости высказались о снижении максимальной ставки по ипотеке в Казахстане и рассказали о возможных рисках, сообщает 31 канал.

Эксперты по недвижимости подсчитали, что при условии стабильных цен экономия будет ощутимой. К примеру, если ипотека стоит 20 млн на 15 лет, при ставке 25% это будет 427 тысяч в месяц, при ставке 20% - 351 тысяча тенге. Но цены на жилье растут.

"Спрос подрастет, и банки могут переложить риски на заемщиков. То есть, выше первоначальный взнос могут сделать, строже проверять доходы, скрининг будет строже. Ну, в целом для людей это положительная новость, положительные изменения", - считает эксперт недвижимости Нариман Дараев.

По мнению экспертов, поправки в корне ситуацию не изменят. Ипотека пока выгодна только тем, кто может выплатить ее за год или три. А те, кто берет ипотеку на 15-20 лет, переплачивают в несколько раз. А льготные ипотеки на более "щадящих" условиях лишь перегревают рынок.

"Когда у вас огромное количество дешевых денег, вы получаете рост стоимости жилья. В итоге государственная льготная ипотека которая была призвана сделать стоимость жилья и ипотеку доступной, ровно из-за этого становится недоступной", - заявил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

При этом эксперты считают перспективным развивать именно рыночную ипотеку. Но пока не снизятся ставки, спроса на нее не будет.

"Пока не упадет в достаточной мере инфляция, и пока Нацбанк не начнет снижать процентную ставку базовую, рыночная ипотека так и не появится. Нацбанк может себе позволить опустить где-то в пределах до 7%. Это значит, что ипотека может подешеветь и она может стать в пределах ну от 8 до 10%. Уже адекватно", - добавил Бейсембаев.

Напомним, несколько дней назад в Казахстане опубликовали постановление, которое снижает предельную ставку вознаграждения по жилищным займам с 25% до 20%. Изменения вступят в силу уже 16 июня.

А сегодня стало известно, что сенат рассматривает закон, которым хотят ужесточить условия долевого строительства в Казахстане. Так, предлагают запретить ипотеку в строящихся домах.

Стоит отметить, что сами казахстанцы все активнее обращаются в банки за ипотечными займами. По последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.