Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Рост стоимости жилья": эксперты высказались о снижении ставки по ипотеке в Казахстане

Опубликовано:

Ипотека
Игрушечный дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты в сфере недвижимости высказались о снижении максимальной ставки по ипотеке в Казахстане и рассказали о возможных рисках, сообщает 31 канал.

Эксперты по недвижимости подсчитали, что при условии стабильных цен экономия будет ощутимой. К примеру, если ипотека стоит 20 млн на 15 лет, при ставке 25% это будет 427 тысяч в месяц, при ставке 20% - 351 тысяча тенге. Но цены на жилье растут.

"Спрос подрастет, и банки могут переложить риски на заемщиков. То есть, выше первоначальный взнос могут сделать, строже проверять доходы, скрининг будет строже. Ну, в целом для людей это положительная новость, положительные изменения", - считает эксперт недвижимости Нариман Дараев.

По мнению экспертов, поправки в корне ситуацию не изменят. Ипотека пока выгодна только тем, кто может выплатить ее за год или три. А те, кто берет ипотеку на 15-20 лет, переплачивают в несколько раз. А льготные ипотеки на более "щадящих" условиях лишь перегревают рынок.

"Когда у вас огромное количество дешевых денег, вы получаете рост стоимости жилья. В итоге государственная льготная ипотека которая была призвана сделать стоимость жилья и ипотеку доступной, ровно из-за этого становится недоступной", - заявил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

При этом эксперты считают перспективным развивать именно рыночную ипотеку. Но пока не снизятся ставки, спроса на нее не будет.

"Пока не упадет в достаточной мере инфляция, и пока Нацбанк не начнет снижать процентную ставку базовую, рыночная ипотека так и не появится. Нацбанк может себе позволить опустить где-то в пределах до 7%. Это значит, что ипотека может подешеветь и она может стать в пределах ну от 8 до 10%. Уже адекватно", - добавил Бейсембаев.

Напомним, несколько дней назад в Казахстане опубликовали постановление, которое снижает предельную ставку вознаграждения по жилищным займам с 25% до 20%. Изменения вступят в силу уже 16 июня.

А сегодня стало известно, что сенат рассматривает закон, которым хотят ужесточить условия долевого строительства в Казахстане. Так, предлагают запретить ипотеку в строящихся домах.

Стоит отметить, что сами казахстанцы все активнее обращаются в банки за ипотечными займами. По последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2254947-rost-stoimosti-zhilya-eksperty-vyskazalis-o-snizhenii-stavki-po-ipoteke-v-kazahstane/