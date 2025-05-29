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"Нет такого": жалобы на уязвимость банковских приложений прокомментировали в АРРФР

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Женщина держит в руке смартфон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената рассказал о результатах проверки жалоб казахстанцев на уязвимость банковских приложений, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Кизатов заявил, что банки и микрофинансовые организации строго соблюдают требования законов при выдаче кредитов.

"Мы недавно проводили внеплановую инспекционную проверку в отношении всех кейсов, когда были там жалобы, что банковские приложения уязвимы.

Результаты этой внеплановой проверки подтверждают обратное. То есть нет такого, как вы говорите в своем вопросе, что есть массовые случаи, когда из-за уязвимости банковских приложений люди страдают.

Я еще раз вам скажу, что 95% финансового мошенничества связано с социальной инженерией. Когда заемщик сам попадает под влияние мошенников, телефонных мошенников, идет в офис банка или микрофинансовой организации, оформляет на свое имя фиктивный займ, мошеннический займ или деньги снимает со своего депозитного счета и передает мошенникам…

Нарушений требований законодательства со стороны финансовой организации нет. То есть здесь именно больше уже психологический фактор, когда заемщик подпадает под влияние мошенников", - сказал Кизатов.

Напомним, также неделю назад в Нацбанке зампредседателя попросили прокомментировать ситуации, когда у казахстанцев пропадают деньги с банковских счетов, о чем они сообщают в соцсетях. Берик Шолпанкулов ответил, что деньги сами собой не могут исчезать. Если происходят технические сбои, то банк берет на себя обязательства по восстановлению.

Добавим, ранее в Нацбанке казахстанцам озвучили рекомендации в случае, если из-за подозрительных операций и мошеннических действий был заблокирован счет.

Отметим, с блокировкой карты может столкнуться любой казахстанец. Если причина неизвестна, следует сразу же направить официальный запрос в банк. Что делать в других ситуациях, читайте в нашем материале.

Ситуация может быть и обратной - если мошенники получили доступ к данным банковской карты, первым делом ее нужно заблокировать. Какие еще меры можно предпринять, чтобы защитить себя и свои деньги, мы писали здесь.

Пропасть средства могут и из-за ошибки банкомата. Так, прошлой осенью в Астане мужчина хотел внести на свой счет 1 млн тенге, которые банкомат вернул в лоток. Пострадавший этого не видел, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией, забрал денежные средства и скрылся. Позднее его задержали полицейские.

Добавим также по сохранности средств на банковских депозитах: даже если банк в Казахстане потеряет все свои деньги и будет ликвидирован, его вкладчикам постараются вернуть их депозиты. Средства на это будут взяты из спецрезерва КФГД. Подробнее читайте по этой ссылке.

При этом недавно сообщалось, что в Казахстане вводится ограничение на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц в базовых банках (с небольшим капиталом) - не более 10 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2250291-net-takogo-zhaloby-na-uyazvimost-bankovskih-prilozheniy-prokommentirovali-v-arrfr/