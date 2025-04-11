"Это колоссальная переплата": почему при новом КПН ипотека станет невыгодной, объяснил глава Нацбанка

На брифинге Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что будет с ипотеками в случае одобрения нового КПН банкам в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее глава МНЭ Серик Жумангарин подтвердил, что 25% КПН на банковский сектор приведут к росту ипотечных ставок.

Они поинтересовались, планирует ли Нацбанк контролировать это, чтобы банки не завышали ставки по ипотеке под предлогом нового КПН.

"В условиях высокой ставки мы вынужденно находимся в умеренно жестких денежно-кредитных историях. Когда ставка 16,5% базовая, естественно, ипотечная ставка будет выше - 20% и выше.

И рыночная ипотека при таких ставках, на мой взгляд, большой вызов. Рыночная ипотека по 20% с учетом ее длины в 15-20 лет - это колоссальная переплата и, на мой взгляд, может вызвать определенную нестабильность и в личных финансах.

Но если какие-то банки этим активно будут заниматься - это может вызвать вопросы по их финансовой стабильности", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, в этой ситуации нужно полагаться на ипотечные программы государственных институтов развития.

"Мы, безусловно, за развитие конкуренции, в любых сегментах финансового рынка, включая ипотеку. Но нужно быть объективными и честными: при нынешней ставке рыночная ипотека - это неподъемное бремя. Нужно пользоваться государственными программами. До тех пор, пока базовые ставки не снизятся", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, в конце марта министр национальной экономики Серик Жумангарин в сенате рассказал, что в правительственном варианте проекта Налогового кодекса предусмотрено повышение ставки КПН для банков до 25% с сохранением ставки в размере 20% по доходам, полученным от кредитования реального сектора экономики", - сказал Серик Жумангарин.

По его словам, это решение создаст дополнительный стимул для банков к более активной поддержке отечественного предпринимательства.

9 апреля, после многочасовых обсуждений и высказывания разных мнений, путем голосования депутаты мажилиса решили одобрить проект Налогового кодекса.

Отметим, что до утверждения правок законопроект должны утвердить еще во втором чтении в мажилисе, затем - в сенате, и лишь затем его передадут на подпись президенту. После этого правки в налоговый кодекс будут считаться утвержденными.

Добавим, что такое КПН - корпоративный подоходный налог - и кто его платит, можно прочитать в нашем материале.

Также добавим по ипотечному кредитованию, в Казахстане действуют разные ипотечные программы, как направленные на всех граждан, так и чья цель - помочь казахстанцам из социально уязвимых слоев приобрести жилье.

С апреля планировался запуск еще одной программы - "Орда Аймақ". В этот раз акцент сделали на регионы, а не на Астану, Алматы и Шымкент. Подробнее читайте здесь.