Как часто казахстанцы откладывают деньги на будущее своих детей

Семьи в Казахстане часто открывают вклады для того, чтобы были деньги на форс-мажорные обстоятельства. Но лишь малая часть граждан откладывает их на будущее своих детей. Подробнее читайте на NUR.KZ.

У многих казахстанцев нет серьезной "подушки безопасности" – лишь 33% граждан держат средства на депозитах в банках. Люди копят деньги на самые разные цели: одни для покупки недвижимости, другие на "черный" день, а третьи просто решили последовать примеру окружающих и начинали откладывать деньги без особой цели.

Между тем, как отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), среди 4 000 опрошенных граждан примерно 80% находились в браке, и здесь, как и в общей статистике, лишь 33% семей копили деньги на депозитах.

Интересно, что чуть чаще накоплениями занимаются именно женщины, чем мужчины – 51% против 49%. Но почти все они (80%) предпочитают именно тенговые депозиты. Не последнюю роль в этом сыграли ставки вознаграждения, которые в последнее время стабильно растут.

В целом статистика по семьям заметно разнится в зависимости от региона проживания. Так, например, алматинские и астанинские семьи чаще других открывают депозиты – здесь доля составляет 40%.

Чаще всего они откладывают деньги "на всякий случай", воспринимая их как "подушку безопасности" – 56%. Еще примерно 15% семей копят средства на покупку жилья. И 8% задались целью накопить деньги на образование или обеспечить будущее своих детей.

В регионах картина немного другая. Здесь семьи также чаще всего откладывают деньги на будущее и на случай непредвиденных обстоятельств – 48%. Еще 13% копят средства на приобретение недвижимости, 4% – на приобретение авто и другие дорогие покупки, 5% – задумываются об образовании и будущем своих детей. При этом около 4% имеют сбережения на открытие бизнеса.

Отдельно стоит обратить внимание на позицию молодых казахстанцев, состоящих в браке – среди них имеют депозиты 34%. Молодежь копит деньги в качестве резерва на будущее (28%) или на форс-мажорные обстоятельства (22%).

Однако также молодые семьи откладывают средства на покупку недвижимости (13%), получение образования (4%) и, что отличает их от остальных групп – на путешествия (4%). При этом лишь 3% молодых семейных пар отметили, что копят деньги на будущее своих детей.

Стоит отметить, что в опросе участвовали представители разных профессий, социальных и возрастных групп, которые проживают как в городах, так и в селах. Благодаря этому результаты опроса являются репрезентативными, что позволяет расширить их на все население Казахстана. Другими словами, эти данные показывают реальную обстановку в стране.

Напомним, по последним данным на депозитах в казахстанских банках граждане накопили рекордные 24,5 трлн тенге. Причем большая часть средств хранится в тенге, а не в иностранной валюте.

Ранее также стало известно, что большая часть сберегательных счетов относится к массовому сегменту с небольшими сбережениями – в среднем на депозит приходилось всего по 204 тыс. тенге.