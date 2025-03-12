Зачем казахстанцы открывают банковские депозиты

Депозиты в банках есть лишь у 33% казахстанцев. Причем около трети из них открыли их "просто так", а лишь 18,4% используют вклады как "подушку безопасности". Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Депозиты могут быть эффективным инструментом для сохранения и приумножения средств. Однако не все казахстанцы используют их с этой целью – ранее стало известно, что у большей части молодых жителей страны вообще нет серьезных сбережений.

Кроме того, не все вкладчики воспринимают депозиты как финансовый инструмент для накопления.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), по результатам исследования, в котором приняли участие 4 000 казахстанцев, выяснилось, что почти треть (30%) граждан открыли депозит без особой цели или просто следуя примеру своего окружения.

Порядка 18,4% опрошенных заявили, что используют вклады в качестве финансового резерва на непредвиденные обстоятельства, то есть как "подушку безопасности". И еще 17,87% таким образом копят деньги на покупку недвижимости.

Интересно, что среди тех, кто хранит сбережения на банковских депозитах, больше всего жителей крупных городов: в Алматы – 42,1% опрошенных, в Караганде – 41,9%, в Астане – 37,4%.

Те граждане, у которых есть сбережения, чаще всего хранят деньги в тенге (85%). Долларовые вклады есть у 12% респондентов, еще 2,5% заявили, что держат средства в других иностранных валютах.

Напомним, что на тенговые депозиты по последним данным приходится более 18 трлн тенге, а на валютные – почти 6 трлн тенге. При этом у 99,6% вкладчиков хранится в среднем лишь по 204 тыс. тенге.

При выборе депозита респонденты между тем обращают внимание на процентную ставку (46,5%), возможность свободного снятия денег (35,3%), репутацию банка (32%), удобство мобильного приложения (23%), а также дополнительные выгоды, такие как бонусы, кешбэк или льготные условия кредитования (13%).

Среди тех, кто не имеет депозитов, 17,7% используют банковские карточки. Еще 13% инвестируют в бизнес и недвижимость, небольшая часть вкладывается в фондовый рынок, приобретает драгоценные металлы или хранит деньги дома. А 27,6% в ходе опроса сообщили об отсутствии каких-либо сбережений.

Таким образом, не все казахстанцы пользуются банковскими вкладами, а некоторые из тех, кто их открыл, сделали это "просто так", не воспринимая их в качестве серьезного финансового инструмента.

Стоит отметить, что в опросе участвовали как молодые люди в возрасте 18-29 лет, так и представители старшего поколения. Среди респондентов были как городские, так и сельские жители, а также представители различных профессий.

Благодаря такому широкому охвату выборка является репрезентативной, что позволяет расширить результаты на всю страну без потери достоверности. Другими словами, если, например, увеличить количество респондентов в десять или сто раз, результаты существенно не изменятся.

Напомним, ранее стало известно, что доля граждан, которые хранят деньги не на банковских депозитах, а "под подушкой", заметно увеличилась.

При этом ранее эксперты отмечали, что такой способ копить деньги является неэффективным, ведь деньги лежат "мертвым грузом" и просто обесцениваются.

Также следует помнить, что некоторым гражданам вовсе не до депозитов – им не хватает зарплаты даже на то, чтобы закрыть все свои основные потребности, и это вынуждает их идти на разные хитрости, например, завышать свою зарплату при оформлении кредитов в банках.