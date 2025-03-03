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О признаках перегрева в кредитовании населения Казахстана заявили в Нацбанке

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Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: AGCreativeLab/Getty Images

Совет по финансовой стабильности в связи с признаками перегрева в кредитовании населения принял решение о введении новых требований к банкам, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк РК.

Как сообщается на сайте Национального банка РК, по итогам очередного заседания Совета по финансовой стабильности Республики Казахстан (далее – Совет) принято решение о введении секторального контрциклического буфера капитала (далее – КБК).

Данный секторальный КБК вводится в отношении кредитования населения и установлен в размере 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения.

При этом банки второго уровня начнут выполнять данное требование с 1 апреля 2026 года. Таким образом, банкам предоставлен переходный период сроком 12 месяцев для накопления капитала и выполнения требований к новому секторальному КБК. Это требование вводится для банков в дополнение к действующим нормативам достаточности.

"В настоящее время состояние банковского сектора оценивается как стабильное с существенным запасом ликвидности, высоким качеством кредитного портфеля, адекватным уровнем капитала и устойчивыми показателями прибыльности.

Однако при этом наблюдаются признаки перегрева в кредитовании населения, о чем свидетельствуют быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля банков, в том числе по сравнению с другими направлениями кредитования", - отмечается в комментарии директора департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжаса Кубенбаева.

Так, в течение последних трех лет кредитование населения росло в среднем на 27% в год, в то время как темпы роста кредитования бизнеса, с учетом в том числе индивидуальных предпринимателей, составляли 17%. Основной вклад в рост кредитования населения продолжает вносить потребительское кредитование, которое в среднем росло по 31% в год.

Другим показателем, широко используемым в международной практике для выявления признаков перегрева в кредитовании, является отклонение соотношения кредитов к ВВП от своего долгосрочного тренда, или так называемый ГЭП кредитов к ВВП. Переход данного показателя в положительную зону, как правило, свидетельствует о накоплении системных рисков с учетом восходящей фазы кредитного цикла.

В Казахстане по предварительным данным прошлого года ГЭП кредиты к ВВП составил 2,3%, при этом для сегмента кредитования населения этот параметр оценивается на уровне 6,8%. Базельский комитет по банковскому надзору (далее – Базельский комитет) рекомендует активировать общий КБК при превышении по данному параметру порога в 2%.

В связи с чем, с учетом международного опыта было решено рассмотреть возможность применения контрциклического буфера на уровне отдельных сегментов кредитования.

Секторальный КБК является модификацией общего контрциклического буфера капитала, рекомендованного Базельским комитетом в качестве макропруденциального инструмента для снижения системных рисков. КБК и его модификации позволяет банкам накопить "подушку безопасности" в благоприятные периоды и в последующем использовать ее в период нестабильности. Оба инструмента направлены на снижение рисков перегрева: КБК – общего кредитования, секторальный КБК – отдельных сегментов кредитования.

КБК и его модификации, включая секторальный КБК, а также положительный нейтральный к циклу КБК, широко применяются в международной практике для усиления устойчивости банков к системным рискам. К примеру, КБК и его модификации активированы более чем в 20 европейских странах, в Грузии, Армении, России, а также в некоторых азиатских странах.

Ожидается, что формирование секторального КБК повысит устойчивость банковского сектора к потенциальным кризисным явлениям в будущем. А высокие показатели прибыльности, а также предоставленный переходный период позволят банкам обеспечить выполнение требований по секторальному КБК за счет внутренних источников.

"Национальный Банк Казахстана продолжит осуществление мониторинга системных рисков и при необходимости адаптирует параметры буфера в соответствии с изменяющимися условиями", - отмечается в публикации.

Добавим, по банковскому сектору мы также писали, что депозиты становятся выгоднее в Казахстане: жители страны стали открывать банковские вклады на более выгодных условиях – среднерыночная ставка вознаграждения выросла до 13,5%.

Также стало известно, что в феврале некоторые банки продолжили повышать проценты по своим депозитам, поэтому вероятно, что среднерыночная ставка вознаграждения продолжит расти дальше.

По кредитованию добавим, заемщики могут испытывать трудности с оплатой займов. В этом случае они имеют право требовать пересмотра условий: от отсрочки до уменьшения ежемесячной суммы или ставки. Подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2225174-o-priznakah-peregreva-v-kreditovanii-naseleniya-kazahstana-zayavili-v-nacbanke/