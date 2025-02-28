Проценты по выданным кредитам резко выросли в Казахстане

Банки в Казахстане стали чаще выдавать более дорогие займы – средняя ставка по кредитам в январе выросла до 21,8% годовых. На каких условиях заемщики брали деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

Кредит – мощный финансовый инструмент, который позволяет совершать любые покупки, но не тратить на это всю сумму сразу, тем самым давая большую финансовую свободу.

Однако, чтобы кредит не превратился в обузу, важно правильно его использовать и при оформлении обращать внимание на его условия, в том числе на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), то есть проценты, которые придется вернуть банку.

Интересно, что в январе 2025 года казахстанцы стали чаще оформлять более дорогие кредиты. Согласно данным Национального банка РК, за месяц средневзвешенная ставка выданных банками второго уровня (БВУ) физическим лицам займов выросла на 3,1 процентного пункта (п.п.) – с 18,8% до 21,8%. Это также на 1,1 п.п. больше показателя, который фиксировался в январе 2024 года.

Примечательно, что "подорожали" практически все кредиты, которые оформлялись в тенге. Например, у займов, выданных на срок до 1 месяца, среднерыночная ставка выросла на 0,9 п.п. – до 35,6% годовых.

У займов от 1 до 3 месяцев рост составил 1,9 п.п. – до 19,5%, а у кредитов от 1 года до 5 лет ставка выросла сразу на 5 п.п. и достигла 23,8%. У долгосрочных займов, которые были выданы более чем на 5 лет, она составила 19,2%, что на 1,7 п.п. больше, чем было в декабре.

Исключением стали лишь кредиты, оформленные на срок от 3 месяцев до 1 года. Здесь наблюдалось снижение на 0,9 п.п. – до 20% годовых.

Среднерыночные ставки по выданным физическим лицам кредитам в Казахстане (январь 2025 года) Срок В тенге В инвалюте до 1 месяца 35,6 % - от 1 до 3 месяцев 19,5 % - от 3 месяцев до 1 года 20,0 % - от 1 года до 5 лет 23,8 % 6,0 % свыше 5 лет 19,2 % 4,4 % Средняя ставка 21,8 % 4,8 % По данным Национального банка РК

Интересно, что на этом фоне стали дешевле кредиты в иностранной валюте. Они "подешевели" на 0,4 процентных пункта – до 4,8% в среднем. При этом средняя ставка у займов, выданных на срок более 5 лет, снизилась на 1,1 процентный пункт – до 4,4%, а у кредитов на срок от 1 года до 5 лет, наоборот, выросла на 2,1 п.п. – до 6%.

Важно понимать, что указанные ставки являются средними и учитывают все займы, которые были выданы в январе 2025 года физическим лицам. Другими словами, банки могли выдавать гражданам кредиты как под более высокие, так и под более низкие процентные ставки, в том числе беспроцентные рассрочки.

Ранее аналитики также рассказали, под какие проценты казахстанцы оформляли займы в 2024 году, включая ипотеку и автокредиты.