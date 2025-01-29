Под какие проценты казахстанцы оформляют кредиты

Многие казахстанцы активно берут кредиты. В 2024 году средние ставки по некоторым видам займов могли превышать 30% годовых. Подробности о кредитной сфере читайте в материале NUR.KZ.

Кредит – мощный финансовый инструмент, который при правильном использовании позволяет достигать целей в кратчайшие сроки и избегать крупных денежных трат в один момент.

Многие казахстанцы осознают преимущество кредитов и активно пользуются ими в повседневной жизни. Ранее стало известно, что займы в банках и микрофинансовых организациях имеют более 9 млн граждан Казахстана.

Между тем, по данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в течение 2024 года займы постепенно становились дешевле для казахстанцев.

Так, например, по беззалоговым потребительским кредитам средняя номинальная ставка вознаграждения в начале года составляла 15,3%, а эффективная (ГЭСВ), то есть та, которая показывает общие расходы заемщика, равнялась 22,5%. К концу года номинальная ставка поднялась до 15,6%, а эффективная, наоборот, опустилась до 21,7%.

При этом важно понимать, что это средние ставки по кредитам. То есть многие казахстанцы вообще могли не платить проценты, предпочитая оформлять рассрочки или выбирая более выгодные кредитные предложения.

Среднерыночные ставки по потребительским кредитам. Инфографика: Первое кредитное бюро

Похожая картина наблюдалась и в сфере автокредитования. В январе 2024 года средняя номинальная ставка вознаграждения была равна 22,8%, а эффективная – 42,5%. К декабрю первая опустилась до 15,5%, а вторая – до 34,1%.

Такие ставки могут показаться чрезвычайно высокими, однако стоит помнить, что на рынке также существуют различные льготные предложения, где ставки по автокредиту составляют около 4%, что делает их более предпочтительными для заемщиков.

Среднерыночные ставки по автокредитам. Инфографика: Первое кредитное бюро

В секторе ипотечного кредитования на начало года средняя номинальная ставка составляла 10,8%, а эффективная – 12,3%. Но к концу года первая выросла до 11,8%, а вторая – до 13%.

Впрочем, стоит отметить, что большая часть ипотечных займов в Казахстане выдается в рамках разных льготных жилищных программ, где ставки вознаграждения варьируются в районе 7-9%, что делает их намного дешевле ипотек, выдаваемых на рыночных условиях. Такими, например, являются запущенные в 2024 году программы "Наурыз" и "Отау".

Среднерыночные ставки по ипотекам. Инфографика: Первое кредитное бюро

Отметим, что таким финансовым инструментом, как кредиты, важно пользоваться с умом и не допускать просрочек. Ранее мы рассказывали о том, что можно сделать казахстанцам, если по какой-то причине их кредитная история была "испорчена".