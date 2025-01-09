Просят оплату переводом, а не QR-кодом: о занижающих доходы предпринимателях высказались в КГД

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге разъяснила механизм проверки мобильных переводов среди казахстанцев, передает

Дина Кусаинова сообщила, что сейчас очень много недостоверной информации вокруг предложения о проверке переводов.

"Приказ министра финансов по критерию отбора есть. Этот приказ был согласован со всеми и доведен. Здесь основной критерий - это лица, получившие мобильные переводы от 100 разных лиц и более в течение 3 месяцев подряд. Эти лица подпадают, по ним банки нам предоставят сведения. Но сумма в 255 тыс. тенге не установлена - это еще обсуждается", - пояснила она.

Спикер заверила, что мобильные переводы между родными не будут контролироваться.

"Здесь не играет роль сумма, здесь играет роль количество людей. К примеру, 50 человек по 1 тенге отправляют вам - это уже 50 переводов. И если будет более 100 человек три месяца подряд, только в этом случае человек попадает под контроль. Мы переводим деньги своим родным, близким, детям. Вот, например, если мама пересылает деньги своему ребенку, пусть даже в день по 10 переводов - это одно физлицо. Именно мобильные переводы, которые в личных целях - не контролируются", - сказала она.

Контролируются, по словам Кусаиновой, предприниматели, которые не используют свои бизнес-счета.

"Мы все живем в одной стране. Когда вы приходите в магазин - вас просят не через QR-код оплатить, а перевести. И когда вы переводите, то получается, что предприниматели занижают свой доход. Если посмотреть на статистику, то у нас за первое полугодие 2024 года 76% показали доход менее 5 млн тенге. Выручка должна быть у них 27 тыс. в день, если посчитать по 5 млн тенге. В каком магазине выручка 27 тыс. тенге бывает в день? Предприниматели сами занижают свой доход, чтобы оптимизировать расходы", - заявила спикер.

Кусаинова напомнила об ответственности предпринимателей за отказ принимать платежные карточки. Сначала это предупреждение, при повторе - это 40 МРП (около 157 280 тенге).

"Если смотреть показатели Нацбанка по переводам, за 2023 год объем платежей за товары и услуги составил всего лишь 55,3 трлн тенге, а объем переводов почти 80 трлн тенге. Поэтому здесь контроль нацелен на тех людей, которые получают доход через мобильные переводы, занижая свой доход", - добавила она.

Дина Кусаинова также разъяснила механизм.

"Сумма переводов сейчас пока не контролируется. Сейчас контролируется количество лиц, которые вам перевели. Если 3 месяца подряд от более чем 100 разных лиц будут переводы, тогда только подпадете под проверку. И то ваш ИИН будет представлен в КГД. Потом вы получите уведомление камерального контроля, где сможете дать пояснение - в связи с чем идет такое количество переводов на ваш личный счет", - резюмировала руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК.

Глава управления администрирования доходов физлиц КГД МФ РК Дина Кусаинова сегодня на брифинге разъяснила, когда счета рядовых казахстанцев могут подпасть под проверку.

Ранее мы также писали, что в 2025 году госорганы начнут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Как это будет происходить, подробнее написали здесь.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит - такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января прошлого года вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.

А весной 2024 года глава Минфина рассказал о ситуации с мобильными переводами в стране на фоне ранее объявленной проверки переводов ИП: с наличности люди в большинстве снова вернулись к мобильным переводам.

В июне мы писали, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы – когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

В июне в КГД рассказали, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики, и коснется ли проверка частых переводов от родственников.