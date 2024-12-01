Комиссии за переводы или выпуск карты: в МНЭ разъяснили поправки в Налоговый кодекс

В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на МНЭ.

На сайте Министерства национальной экономики РК опубликовали разъяснения в связи "с распространяющейся информацией об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную стоимость".

"Речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты.

В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня. Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут.

Если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает", – разъяснили в МНЭ.

В министерстве добавили, что проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки. Окончательный документ будет принят в 2025 году.

Отметим, что несколько дней назад депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов написал в своем Telegram-канале о новых поправках.

"Перевел с карты на карту - комиссия составила 150 тенге. Но если норма, предложенная в новом проекте Налогового кодекса, будет принята, такие переводы могут стать почти на 12% дороже.

О чем это я? О планах Министерства экономики обложить все платежные операции НДС. Обслуживание пластиковых карт, переводы с карты на карту, со счета на счет, перечисления и банковские услуги могут значительно подорожать", – сообщал депутат.

Напомним, в послании народу Казахстана в сентябре текущего года Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Президент также заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.

После этого глава министерства нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как изменят новый Налоговый кодекс.