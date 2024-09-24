Запрет на выдачу кредитов без согласия супругов хотят частично отменить в Казахстане

В Казахстане хотят увеличить максимальную сумму кредита для предпринимателей, которую они смогут оформить без получения разрешения своих супругов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 1 сентября в Казахстане действуют новые правила по выдаче займов гражданам. Согласно им, казахстанцы не могут получить кредит на сумму свыше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 3 692 000 тенге в 2024 году, без согласий своих супругов.

При этом почти сразу в правила были предложены поправки, которые бы освобождали от этого требования индивидуальных предпринимателей (ИП). Впрочем, как теперь стало известно, ограничения останутся, но лишь частично.

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка был подготовлен и опубликован на портале "Открытые НПА" проект постановления, согласно которому ИП смогут оформлять банковские займы без согласий супругов, если их сумма не превышает:

2 710 МРП ( 10 005 320 тенге ) – для ИП, которые действуют менее 6 месяцев, или у которых недостаточно высокие и постоянные доходы;

) – для ИП, которые действуют менее 6 месяцев, или у которых недостаточно высокие и постоянные доходы; 27 000 МРП (99 684 000 тенге) – для ИП, действующих более 6 месяцев и прошедших оценку платежеспособности.

Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, которые зарекомендовали себя в качестве надежных плательщиков, смогут свободно оформлять банковские кредиты на сумму до 100 млн тенге без получения согласий своих супругов.

Что касается микрофинансовых организаций, то они должны будут запрашивать согласия супругов у всех индивидуальных предпринимателей при оформлении микрокредитов в размере, превышающем 2 710 МРП, или 10 005 320 тенге.

Впрочем, пока проект находится на стадии обсуждения, которое продлится до 4 октября текущего года. Это значит, что пока новые пороги не действуют.

О том, как получить согласие супруга на оформление кредита, мы подробно рассказывали здесь.