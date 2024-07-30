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Компания без лицензии предлагает услуги исламского банкинга: в МФЦА предупредили казахстанцев

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Женщина проверяет счета
Исламский банкинг. Иллюстративное фото: LaylaBird/Getty Images

В МФЦА обратились к казахстанцам и предупредили о компании без лицензии, которая предлагает продукты исламского банкинга населению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу финансового центра.

"Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) информирует общественность о том, что срок действия лицензии FinTech Lab компании Proportunity Management Company Limited истек 1 июля 2024 года.

Однако AFSA стало известно, что компания продолжает рекламировать свои продукты населению, включая продукты исламского банкинга и исламского финансирования.

AFSA хотел бы подчеркнуть, что ранее компания была лицензирована как краудфандинговая платформа и никогда не подавала заявки и не имела лицензии на предоставление услуг исламского банкинга или исламского финансирования", - отмечается в сообщении финансового центра, опубликованном в Instagram-аккаунте.

В связи с этим комитет МФЦА призывает общественность ознакомиться с публичным реестром, в котором содержится вся информация о юридических лицах, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA.

Как отмечают в комитете, это важный шаг, позволяющий убедиться в том, что юридическое лицо обладает соответствующей лицензией, прежде чем пользоваться ее финансовыми услугами или продуктами.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на официальном сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

МФЦА, согласно тем же данным, занимается следующим:

  • предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;
  • развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;
  • развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;
  • развивает финансовую экспертизу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2142115-kompaniya-bez-licenzii-predlagaet-uslugi-islamskogo-bankinga-v-mfca-predupredili-kazahstancev/

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