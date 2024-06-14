Сколько денег вернут казахстанцам после закрытия Qiwi в России

После закрытия Qiwi в России проблемы с выводом средств возникли только у казахстанцев, имеющих счета именно в нем. Но по 500 заявкам в результате вернут 70 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В феврале этого года Банк России отозвал лицензию у "КИВИ банка". При этом платежная система QIWI Kazakhstan продолжила функционировать, так как компания является частью международного бизнеса QIWI PLC, продолжившего действовать.

Поэтому все счета в тенге остались активными. С проблемами столкнулись только пользователи российского сервиса, которые хранили деньги на его счетах.

Но, как нам сообщили в QIWI Kazakhstan, в ответ на многочисленные обращения компания совместно с российским Агентством по страхованию вкладов (АСВ) разработала схему возврата средств пользователям кошельков с балансами в рублях, долларах и евро.

В итоге у казахстанцев появилась возможность подать заявку на возврат этих средств в электронном формате и подписать все необходимые документы с помощью электронной цифровой подписи.

Заявки принимались до 10 июня 2024 года. За этот период QIWI Kazakhstan получил около 500 заявлений на выплату средств с заблокированных счетов в рублях, долларах и евро.

Выплаты начались 12 июня 2024 года и осуществляются на счета владельцев кошельков в тенге. Их общая сумма составляет более 70 млн тенге по курсу Национального Банка Казахстана на 27 мая 2024 года.

Клиентам "КИВИ банка", которые не успели подать заявление через казахстанский сервис до 10 июня, теперь придется обращаться за выплатами непосредственно в российское Агентство по страхованию вкладов. Всю информацию можно найти на его сайте.