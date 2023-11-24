Уменьшатся ли проценты по депозитам после снижения базовой ставки в Казахстане

Национальный банк РК понизил базовую ставку. Вслед за этим могут снизиться и проценты по депозитам казахстанцев, однако это не коснется уже открытых вкладов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка РК 24 ноября было принято решение в третий раз в текущем году снизить базовую ставку. В этот раз до 15,75%.

Напомним, первое снижение в 2023 году было произведено в августе – с 16,75% до 16,5%, а второе в октябре – с 16,5% до 16%. Эти решения не прошли незаметно для банковской сферы Казахстана.

Когда в 2022 году Нацбанк повышал базовую ставку, он тем самым ужесточал денежно-кредитную политику в стране – делал кредиты дороже, а депозиты в банках выгоднее.

В таких условиях население больше накапливало деньги, а не тратило их, тем самым способствуя охлаждению экономики и снижению темпов инфляции в стране. Теперь же после снижения ставки начинается обратный процесс.

Депозиты станут менее выгодными

Депозиты постепенно станут менее выгодными, ведь вслед за прошлыми решениями Нацбанка свои рекомендуемые предельные ставки по тенговым вкладам снижал и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Вполне возможно, что и в этот раз будет также.

Это в свою очередь приведет к тому, что банки второго уровня могут начать снижать процентные ставки и по своим депозитным продуктам. То есть размер вознаграждения будет уже не таким большим, как раньше.

Однако казахстанцам с действующими вкладами беспокоиться не стоит. Банки могут лишь поднимать процентные ставки по ранее открытым вкладам, однако понижать их они не должны до тех пор, пока договор с вкладчиком не будет перезаключен.

Стоит отметить, что снижение размера вознаграждения по депозитам может оказать негативное влияние даже на курс тенге. Сейчас граждане выбирают тенговые вклады благодаря высоким процентам, однако после их снижения многие могут сделать выбор в пользу иностранной валюты, что может привести к ослаблению тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кредиты станут дешевле

При этом снижение базовой ставки должно положительно сказаться на кредитной сфере. Ведь теперь банки смогут выдавать займы под более низкие проценты, чем раньше.

Это в свою очередь ускорит рост экономики – ведь чем больше казахстанцы будут брать кредитов, тем больше покупок они совершат, что в конечном счете принесет бизнесу больше доходов и, возможно, сподвигнет предприятия к расширению производства.

Однако повышенный спрос на товары и услуги также может привести к ускорению инфляции – чем выше спрос, тем выше цена.

Стоит отметить, что многие эксперты неоднократно призывали Национальный банк РК начать снижение базовой ставки, так как ее слишком высокий показатель мог принести больше вреда для экономики страны, чем пользы.