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"Казпочта" приостановила работу с системой денежных переводов "Юнистрим"

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Здание Казпочты
"Казпочта". Иллюстративное фото: facebook.com/Kazpost

АО "Казпочта" на какое-то время прекратила работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

Сообщается, что такое решение было принято из-за включения "Юнистрим" в санкционные списки.

"С 21 июля 2023 года АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки", – говорится в сообщении представителей акционерного общества.

По данным Интерфакса, 20 июля США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе "Тинькофф банка", "Локо-банка" и банка "Солидарность", сообщил американский Минфин.

В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Позже представители издания сообщали, что три грузинских банка и четыре из 18 коммерческих банков в Армении к настоящему времени приостановили работу с российской платежной системой "Юнистрим".

Также, как сообщает РБК, работу с "Юнистримом" прекратили казахстанский Freedom Finance Bank и узбекские "Халк банк" и "Ипотека банк".

"Юнистрим", как пишут на официальном сайте компании ее представители, – это одна из крупнейших в России систем денежных переводов.

Дивизион денежных переводов в банке "Юниаструм" был создан Гагиком Закаряном и Георгием Писковым в 2001 году, и получил название "Юнистрим".

"Большое количество безопасных и удобно расположенных точек обслуживания, низкие тарифы и высокий уровень клиентского обслуживания быстро сделали "Юнистрим" популярным среди работающих в России мигрантов, посылающих деньги своим семьям", – говорится на сайте.

В 2006 году "Юнистрим" стал самостоятельным банком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029888-kazpochta-priostanovila-rabotu-s-sistemoy-denezhnyh-perevodov-yunistrim/

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