Сколько человек хотят стать банкротами в Казахстане

Смятая купюра тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На сегодняшний день заявления на внесудебное банкротство подали более 50 тысяч казахстанцев. Процедуру между тем начали в отношении более 6 тысяч. Какие у них долги, узнали журналисты NUR.KZ.

Пройти процедуру банкротства могут казахстанцы, которые не оплачивали все свои долги, кредиты и другие финансовые обязательства в течение последнего года.

При этом объявить себя банкротом во внесудебном порядке, подав заявление онлайн, могут заемщики финансовых организаций, чьи долги не превышают 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), или 5,52 миллиона тенге в 2023 году.

У таких заявителей не должно быть имущества, в том числе в общей собственности. А также они должны пройти процедуру урегулирования задолженности с кредитором.

Если у желающих стать банкротами казахстанцев есть имущество, их долги перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами превышают 5,52 миллиона тенге или имеются другие обязательства, то они могут сделать это, только обратившись в суд.

Сколько казахстанцев хотят стать банкротами

Отметим, что казахстанцев, желающих стать банкротами в судебном порядке, намного меньше.

А вот онлайн подали заявления уже более 50 тысяч казахстанцев. Такие данные приведены на информационном сервисе по учету банкротов Tazalau. При этом на момент написания статьи процедуру внесудебного банкротства начали в отношении только 6 313 должников.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

То есть основной части заявителей отказывают. Причинами в основном являются превышающие лимит долги, наличие оплаченных кредитов и имущества.

Какие долги у желающих стать банкротами

Напомним, что стать банкротами иногда решаются заемщики с совсем маленькими долгами – до ста тысяч тенге.

При этом утром 10 мая процедуру внесудебного банкротства начали в отношении около 40 должников, указанные задолженности по кредитам которых равны от 132 тысяч тенге.

Максимальный долг среди заявителей, в отношении которых процедура была начата сегодня, тем временем не превышает лимит и составляет 3,1 миллиона тенге.

Отметим, что банкротом пока не был объявлен ни один казахстанец. Согласно закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", если нет оснований об отказе, должник признается банкротом спустя полгода со дня подачи им заявления.

Учитывая то, что прием заявок стартовал 3 апреля, объявление первых банкротов можно ждать не раньше сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019916-kolichestvo-zhelayuschih-obankrotitsya-kazahstantsev-prevysilo-50-tys-chelovek/