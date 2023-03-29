Портмоне. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что сельчанам будут давать микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиарда тенге для реализации еще свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет", - сообщил президент.

Он отметил, что сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.

"Проекты "Ауыл – Ел бесігі" и "Ауыл аманаты" должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.

Надеюсь, прохождение в мажилис партии "Ауыл" будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня президент выступил перед обновленным парламентом. Он также указал на нестабильность сырьевых рынков, заявив, что "уповать на недра уже не получится".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014451-selchanam-budut-davat-mikrokredity-pod-25-godovyh-srokom-na-5-7-let/