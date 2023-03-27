Разорившийся банк Silicon Valley куплен конкурентом

Silicon Valley Bank. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Активы и кредиты обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) покупает конкурирующий банк First Citizens BancShares.

Крах SVB в начале марта вызвал опасения по поводу стабильности других кредитных организаций. В результате акции банков во всем мире стремительно подешевели.

В Европе опасения по поводу устойчивости швейцарского банковского гиганта Credit Suisse вылились в его покупку другим конкурентом - UBS.

Рынки по-прежнему нервничают, хотя в понедельник на биржевых торгах акции в банковском секторе пошли в рост.

SVB, кредитовавший значительное число стартапов Силиконовой долины, переживал непростые времена уже несколько месяцев: сказалось неважное управление и общая ситуация в технологическом секторе.

Банк не смог найти 2,25 млрд долларов для покрытия убытков от продажи активов - главным образом правительственных ценных бумаг, изменившихся в цене после повышения учетной ставки.

А к окончательному краху банк привел так называемый bank run - "набег клиентов", когда в силу разных причин клиенты SVB начали массово снимать свои сбережения - в первую очередь, из-за опасений по поводу устойчивости банка, но отчасти и потому, что в нынешнем финансовом климате у технологических стартапов негусто с наличностью.

Американский финансовый регулятор закрыл Silicon Valley Bank и конфисковал его активы.

Вслед за SVB обанкротился другой американский банк Signature Bank.

Крах SVB и Signature стал крупнейшим банкротством в США со времен финансового кризиса 2008 года.

В соответствии со сделкой по поглощению SVB, о которой объявила Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC), все 17 бывших отделений SVB с понедельника откроются под брендом First Citizens.

Клиентам SVB рекомендовано продолжать пользоваться услугами своего отделения до получения уведомления от First Citizens Bank о том, что их счета полностью переведены.

First Citizens с головным в офисом в городе Роли (Северная Каролина) считается одним из крупнейших американских банков, находящихся под семейным контролем. В последние годы он сделался одним из крупнейших покупателей проблемных банков.

Он приобрел активы и кредиты на сумму около 72 млрд долларов - на 16,5 млрд меньше их стоимости. Остальными активами SVB на сумму около 90 млрд долларов по-прежнему будет распоряжаться FDIC.

Корпорация заявила, что банкротство SVB обошлось ее фонду страхования вкладов примерно в 20 млрд долларов.

После банкротства SVB его британское подразделение купил банк HSBC за символический один фунт.

Угроза повышения ставок

Процентные ставки были резко снижены во время мирового финансового кризиса 2008 года и еще раз во время пандемии Covid-19, когда центральные банки по всему миру пытались таким образом стимулировать экономический рост.

Однако в течение последнего года ставки росли - центробанки пытаются сдержать стремительный рост цен.

Этот рост ставок, ударивший по стоимости инвестиций, в которых банки хранят часть своих денег, тоже способствовал банкротству американских SVB и Signature.

Крах SVB вызвал новую волну беспокойства об устойчивости финансовой системы, особенно в связи с тем, что жесткие ограничения, введенные после финансового кризиса 2008 года, постепенно ослабевают. Растут опасения, что проблемных банков на самом деле гораздо больше - просто эти проблемы еще не всплыли на поверхность.

Положение многих банков может быть хуже, чем кажется на бумаге, поскольку они терпят убытки на вложениях в государственные облигации, дешевеющие из-за повышения учетных ставок.

Центральные банки по всему миру настаивают, что банковская система безопасна, капитализация банков достаточна и оборотных средств у них хватает.

Однако Сара Хьюин, руководитель отдела европейских и американских исследований банка Standard Chartered, сказала в интервью Би-би-си, что среди инвесторов царит "очень лихорадочная обстановка".

"В настоящий момент рынками управляет психология, а не реальность", - заметила она.

В воскресенье глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о "необходимости проявлять бдительность", учитывая потрясения в банковском секторе, и отметила, что риски для финансовой стабильности возросли.

"В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам... неизбежно порождает стрессы и уязвимость", - сказал Георгиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014248-razorivshiysya-bank-silicon-valley-kuplen-konkurentom/