Сбой в работе мобильного приложения прокомментировали в "Отбасы банке"

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы пожаловались на проблемы со входом в мобильное приложение "Отбасы банка". Возникшую ситуацию прокомментировал банк на своей официальной странице в Instagram.

Вкладчики "Отбасы банка" в комментариях к другим постам организации пожаловались на проблемы со входом в мобильное приложение банка, отметив, что оно не работает уже несколько дней.

Как сообщили в банке, данные неудобства носят временный характер.

"В связи с техническими неполадками наблюдаются замедления в работе сервисов банка. Ведутся работы над улучшением сервиса. Приносим свои извинения за временные неудобства!" – говорится в публикации.

Добавим, что, согласно информации на сайте банка, "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

В июле 2003 года АО "Жилстройсбербанк Казахстана" получил свидетельство о государственной регистрации юридического лица. И уже в сентябре была проведена масштабная работа по развитию филиальной сети банка и привлечению вкладчиков на жилищные строительные депозиты.

С августа 2013 года АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" является единственным акционером банка со 100% правами владения и пользования государственным пакетом акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014224-sboy-v-rabote-mobilnogo-prilozheniya-prokommentirovali-v-otbasy-banke/