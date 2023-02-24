Сколько участников льготного автокредитования в Казахстане уже получили автомобили

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

В феврале текущего года в Казахстане произошел перезапуск льготного автокредитования в онлайн-формате. Промежуточными итогами программы поделились представители Фонда развития промышленности.

В Казахстане работает программа льготного автокредитования, в рамках которой граждане могут оформить заем под 4% на покупку нового авто отечественного производства.

Почти две недели назад произошел перезапуск программы в онлайн-формате, в результате которого был сформирован пул участников из 761 человека.

По состоянию на 22 февраля 2023 года банками-участниками уже было одобрено 569 заявок на общую сумму 5,2 млрд тенге из 7,6 млрд доступных револьверных средств.

Как отмечают в фонде, уже 195 заемщиков получили свои автомобили на сумму 1,7 млрд тенге. При этом средний размер займа составил 8,7 млн тенге.

У оставшихся участников, которые еще не получили одобрение в банке, есть время это сделать. Заявка действует в течение 60 дней, и если ей не воспользоваться, она "сгорит", а неосвоенные средства уйдут на формирование следующего пула для увеличения количества потенциальных участников программы.

Напомним, в рамках нее можно приобрести только автомобили казахстанского производства. О том, какие именно марки сейчас получится купить, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2010683-skolko-uchastnikov-lgotnogo-avtokreditovaniya-v-kazahstane-uzhe-poluchili-avtomobili/