"Не считаю унизительной": замглавы ФРП о программе льготного автокредитования

Автосалон. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Зампредседателя правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров в кулуарах кабмина ответил на вопрос о том, считает ли унизительной для казахстанцев программу льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Гаппаров высказался о программе автокредитования.

"Я не считаю программу унизительной, я наоборот считаю унизительной то, что было в мае прошлого года, когда люди пошли в автосалоны, стояли в очереди, толпились с детьми, вызывали скорую. Это для людей более стрессово, нежели спокойно сидеть у компьютера дома и подавать в очередь", - отметил он.

По его словам, они заранее до запуска программы говорили о пуле в 761 человека.

"Да, понимаем (В марте опять будут люди испытывать стресс из –за подачи заявки – прим.ред.). Но нужно понимать, что программа длительная и она будет запускаться ежемесячно и кто не попал вчера, попадет в марте, а кто тогда не пройдет, сможет принять участие в апреле", - резюмировал спикер.

Накануне в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки.

Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Также в фонде напомнили, что свое льготное место успевшие подать заявку не могут кому-либо продать или уступить.

Между тем казахстанцы, которым в этот раз посчастливилось подать заявку, рассказали, как им это удалось.

Добавим, что программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки. Ранее стало известно, что с февраля подавать заявки на льготные автокредиты казахстанцы смогут онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008398-ne-schitayu-unizitelnoy-zamglavy-frp-o-programme-lgotnogo-avtokreditovaniya/