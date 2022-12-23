Стало известно, когда возобновят льготное автокредитование в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: piqsels.com

Программу льготного автокредитования для казахстанцев запустят в следующем году, следует из объявления на официальном сайте АО "Банк Развития Казахстана" (БРК).

Начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года – точную дату приема заявок анонсируют в СМИ и на сайтах БРК и ФРП (АО "Фонд развития промышленности").

Сейчас же банки, участвующие в программах, накапливают платежи, поступающие от погашения действующих кредитов.

"Для удобства граждан, обеспечения равных условий и большего охвата населения будут применены лучшие опции двух действующих программ. Кроме того, это позволит объединить потоки средств, предлагая казахстанцам больше средств для приобретения новых автомобилей отечественного производства по единым и прозрачным правилам.

Также для обеспечения централизованного контроля в дальнейшем предполагается оставить только одного оператора средств по программе в лице Банка Развития Казахстана", – сообщили БРК и ФРП, добавив, что условия по всем действующим программам будут одинаковыми.

Ожидается, что на дату запуска объем накопленных средств по двум программам составит порядка 13 млрд тенге, что позволит выдать не менее 1300 новых автокредитов. В дальнейшем распределение средств, накопленных револьверным методом, планируется проводить ежемесячно.

Поясним: револьверный метод означает, что новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. Затем же, после выдачи положенного количества займов, льготная программа автокредитования снова "встанет на паузу" и возобновится только через месяц, когда поступят очередные платежи по кредитам.

Сама же программа автокредитования подразумевает, что казахстанцы на льготных условиях могут оформить новые автомобили прямо в салоне. Однако выбор транспортного средства сильно ограничен: по условиям можно приобрести только авто отечественной сборки.

При этом, как ранее рассказывали эксперты портала "Колеса", планируемый перезапуск вносит и некоторые новые условия. Так, заявки планируют принимать только в режиме онлайн, и сейчас завершается тестирование специального портала для их подачи.

Всего за 30 лет действия программы планируется выдать автокредитов на сумму около 430 млрд тенге для покупки 60 тыс. автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2002845-stalo-izvestno-kogda-vozobnovyat-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane/