В каком регионе Казахстана самое большое количество банкоматов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Не все банки на территории Казахстана имеют свои банкоматы. Основное их количество приходится только на три банка второго уровня. В каком регионе больше всего банкоматов, и все ли они имеют функцию Cash-In, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты аналитического портала Finprom сообщают, что на 18 января 2022 года банкоматную сеть имеют только 13 банков страны из 22.

Напомним, что банкоматы – это специальные устройства, которые позволяют снимать деньги с банковского счета без посещения отделений финансовых организаций. Также с помощью банкоматов можно вносить деньги на банковский счет, такая функция называется Cash-In.

Самая большое количество банкоматов принадлежит Halyk Bank. В пользование гражданам предоставлено 3,7 тыс. банкоматов. У Kaspi bank имеется 2 тыс. банкоматов. Jusan банк располагает 979 банкоматами.

Большое количество банкоматов также имеется у Сбербанка (776 штук) и ForteBank (735 штук).

Уточним, что каждый шестой банкомат находится в Алматы. В результате беспорядков в начале января текущего года пострадали не только субъекты бизнеса, но и банкоматы. На их повреждение и похищение пришлось 1,6 млрд тенге. Из поврежденных банкоматов было похищено 507 млн тенге.

В мегаполисе больше всего банкоматов Halyk Bank (389 штук), Kaspi Bank (381 штук) и ForteBank (194 штук).

Инфографика: Finprom

В сентябре прошлого года в целом по стране насчитывалось 12,5 тысяч банкоматов. Их количество увеличивалось последние пять лет (+29,3%), в результате банкоматов стало на 2,8 тыс. штук больше .

А с 2020 года количество банкоматов сократилось на пять штук.

На долю банкоматов с функцией Cash-In пять лет назад приходилось всего 16,4% от общего количества, а в сентябре 2021 года она достигла уже 45,5%, (5,7 тыс. штук).

Инфографика: Finprom

Где расположено самое большое количество банкоматов

В октябре 2021 года треть всех банкоматов страны была расположена в городах Алматы (2,4 тыс. штук) и Нур-Султан (1,5 тыс. штук).

В Карагандинской области насчитывалось более 1 тыс. банкоматов, а в Туркестанской области и городе Шымкент их общее количество составляло 1,1 тыс. штук.

В Восточно-Казахстанской области также находится большое количество банкоматов (934 штуки).

Инфографика: Finprom

Напомним, что МТСЗН уже приступило к реализации задач, связанных с повышением доходов населения и поддержкой бизнеса. Также они направлены на развитие предпринимательства в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952064-v-kakom-regione-kazahstana-samoe-bolshoe-kolichestvo-bankomatov/