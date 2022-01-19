Чьи счета казахстанские банки могут разблокировать самостоятельно

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала текущего года казахстанские банки получили возможность самостоятельно снимать блокировку со счетов, на которые был наложен арест из-за задолженности по налогам. Кого из клиентов это коснется и при каких условиях, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, с 1 января 2022 года банки вправе самостоятельно возобновлять расходные операции по банковским счетам ИП и юридических лиц, если налоговые долги полностью оплачены.

Напомним, что за неуплату налогов могут блокироваться банковские счета юридических лиц, предпринимателей и лиц, занимающимся частной практикой.

Ранее в целях поддержки предпринимательства были внесены изменения, согласно которым банковские счета ИП и юридических лиц не будут "замораживать", если налоговая задолженность не превышает 18 тыс. тенге. Эти поправки действуют с 1 июля 2021 года.

С начала 2022 года эта сумма выросла до 18,4 тыс. тенге. То есть, согласно статье 118 Налогового кодекса РК, расходные операции по банковским счетам в случае непогашения налоговой задолженности будут приостанавливаться только в случае, если налоговая задолженность превышает размер 6 МРП (МРП в 2022 году равен 3 063 тенге).

Если же налогоплательщик полностью погасит сумму налоговой задолженности, банк теперь может самостоятельно разблокировать его банковские счета до получения от органа государственных доходов отзыва ранее полученного распоряжения о приостановлении расходных операций.

Напомним, что даже за неуплату транспортного налога может быть начислена не только пеня, но и наложен запрет на выезд за границу и арестованы банковские счета налогоплательщика. Также невозможно оформить банковскую карту, если есть задолженность по налогам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1951841-chi-scheta-kazahstanskie-banki-mogut-razblokirovat-samostoyatelno/