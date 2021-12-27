Банковские данные кого из казахстанцев будут передаваться налоговой в 2022 году

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Разработаны правила и сроки пилотного проекта о передаче сведений о денежных расчетах некоторых налогоплательщиков банками второго уровня в Комитет государственных доходов. Подробнее в материале NUR.KZ.

Министерством финансов РК был разработан проект Правил и сроков реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о денежных расчетах с использованием платежных карточек и наличных денег в органы государственных доходов (далее - Проект).

Данный Проект предусматривает передачу банками на бесплатной основе сведений о денежных расчетах налогоплательщиков в органы государственных доходов.

Налогоплательщики - участники Проекта

Под налогоплательщиками, участвующими в данном Проекте, понимаются:

1) физические лица, состоящие на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя;

2) лица, занимающиеся частной практикой;

3) юридические лица, имеющие обязательства по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при осуществлении денежных расчетов.

Указанные лица могут добровольно участвовать в Проекте. При этом они должны изъявить согласие на применение специального оборудования (устройства) – POS-терминала.

Оно предназначено для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег.

При этом добровольные участники-юрлица, изначально обязанные иметь контрольно-кассовые машины, могут не применять их до окончания Проекта. Они будут пользоваться POS-терминалами.

Для налогоплательщиков-участников пилотного Проекта устанавливаются следующие обязанности:

применять POS-терминал (устройство для приема оплаты банковскими картами или с возможностью совершения бесконтактного платежа при помощи мобильного телефона) до окончания Пилотного проекта;

заключить договор с банком второго уровня о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

Банки второго уровня - участники Проекта

В Проекте участвуют банки, которые подали заявки на подключение к сервису информационной системы «Интегрированная база данных».

Для банков второго уровня вводятся обязанности:

обеспечить интеграцию с базой данных органов государственных доходов;

представить список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;

передавать в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов;

утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;

обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.

В свою очередь, органы государственных доходов обязаны предоставлять разъяснения по возникающим вопросам.

Срок проведения данного Пилотного проекта заканчивается 31 декабря 2022 года.

Напомним, что с 2025 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, начнут предоставлять уполномоченному органу сведения:

о физических лицах, не состоящих на регистрационном учете в качестве ИП,

о лицах, занимающихся частной практикой.

То есть о тех операциях указанных лиц, которые имеют признаки предпринимательской деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1948695-bankovskie-dannye-kogo-iz-kazahstantsev-budut-peredavatsya-nalogovoy-v-2022-godu/