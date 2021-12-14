Курсы криптовалют к доллару на 14 декабря 2021

Криптовалюта: Pixabay

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,921.97. Сегодня актив торгуется на уровне $47,370.8100424*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0051 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 декабря 2021 составляет $0.08650208*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $219.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,843.38823479*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.333. На данный момент актив торгуется на уровне $3.27803759*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $8.50. Актив торгуется на уровне $149.44400468*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.07560391*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0365. Криптовалюта сегодня стоит $0.79654356*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0074. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15890001*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1946816-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-dekabrya-2021/